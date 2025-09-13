Assemblée générale élective de l’ANPS : Abdoulaye Thiam en roue libre !

Sauf retournement de situation, Abdoulaye Thiam devrait être reconduit à la tête de l’Association nationale de la presse sportive du Sénégal (ANPS) ce samedi matin à la Maison de la presse Babacar Toure. Porté à la tête de l’instance nationale depuis 2017, le coordonnateur de Sud Quotidien a été reconduit en 2021 pour un deuxième mandat de quatre ans. Journaliste de profession, M. Thiam a passé toute sa carrière à Sud Quotidien où il a gravi tous les échelons de Reporter à directeur de publication adjoint en passant par les postes de Chef de service Sports, Chef d’édition et de Rédacteur en chef. En 2023, Abdoulaye Thiam a été élu président de l’AIPS/Afrique en remplacement du Nigérian OBI Mitchell.

sudquotidien.sn