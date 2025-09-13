Actualites

Le Sénégal déploie un nouveau contingent en République centrafricaine

Une cérémonie officielle s’est tenue, vendredi 12 septembre 2025, sur la place d’armes du quartier Samba Diéry Diallo à Colobane, pour marquer la remise du drapeau national aux contingents SENFPU 3-4 et 2-6. Ces unités de la Gendarmerie nationale sénégalaise s’apprêtent à être déployées en République centrafricaine dans le cadre de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation en Centrafrique (MINUSCA).

Présidée par le général de brigade Jean Bertrand Bocandé, commandant de la Gendarmerie mobile, la cérémonie s’est déroulée en présence de plusieurs autorités civiles et militaires, ainsi que des proches des militaires. Les 360 gendarmes – dont 64 femmes – ont achevé une formation spécifique au pré-déploiement, conforme aux standards internationaux en matière de maintien de la paix.

Les deux contingents seront placés sous le commandement des lieutenant-colonels Ansoumana Diedhiou et Ndongo Dieye. Leur mission consistera à contribuer à la sécurité et à la protection des civils, dans un contexte encore marqué par l’instabilité en République centrafricaine.

La cérémonie a également été l’occasion de distinguer plusieurs personnels de la Gendarmerie nationale pour leur engagement, leur courage et leur professionnalisme. Une remise de décorations est venue ponctuer ce moment solennel, symbole de reconnaissance et de fierté pour l’institution.

Ce nouveau déploiement témoigne de la volonté du Sénégal de continuer à jouer un rôle actif dans les opérations de paix sous l’égide des Nations unies, un engagement salué à plusieurs reprises par la communauté internationale.

