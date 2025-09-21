A la UneActualites

À New York, le Président sénégalais reçoit une délégation ivoirienne envoyée par Alassane Ouattara

En marge de la 80ᵉ session de l’Assemblée générale des Nations Unies, ouverte cette semaine à New York, le Président de la République du Sénégal a entamé son agenda diplomatique par une audience accordée à une délégation ivoirienne de haut niveau.

Mandaté par le Président Alassane Ouattara, M. Patrick Achi, Ministre d’État et Conseiller spécial du chef de l’État ivoirien, a remis un message personnel au Président sénégalais. Il était accompagné de M. Fidèle Sarassoro, Ministre et Directeur de cabinet du Président ivoirien, ainsi que de M. Léon Kacou Adom, Ministre des Affaires étrangères de la Côte d’Ivoire.

Cette rencontre a été l’occasion pour les deux parties de réaffirmer les liens profonds de fraternité, d’amitié et de coopération qui unissent le Sénégal et la Côte d’Ivoire. Ces relations, qualifiées d’exemplaires, constituent un pilier du partenariat sous-régional en Afrique de l’Ouest.

Au-delà de la dimension symbolique de l’échange, les discussions ont également porté sur les défis communs auxquels font face les deux pays, ainsi que sur la nécessité de renforcer la coordination régionale face aux enjeux politiques, économiques et sécuritaires actuels.

