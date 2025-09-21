Boycott du Forum pétrole et gaz : la mairie de Kaolack pointe des dérives politiques, Fadilou Keïta répond

La ville de Kaolack est secouée par une vive polémique politique liée au Forum sur le pétrole et le gaz organisé récemment par le ministère dirigé par Birame Souleye Diop. Dans un communiqué officiel daté du 21 septembre 2025, la mairie, dirigée par Serigne Mboup, annonce son boycott temporaire de cette initiative, dénonçant un climat marqué par des tensions politiques et des actes qu’elle juge inacceptables.

Dans ce communiqué, l’équipe municipale exprime sa profonde déception face au soutien public accordé à certains acteurs politiques dont Fadilou Keïta et Mamadou Lamine Ndiaye, tous deux candidats aux échéances locales de 2027 et membres du parti Pastef. La mairie accuse ces derniers d’avoir soutenu publiquement un individu qualifié « d’insulteur », d’avoir exercé des pressions sur la justice pour sa libération, et d’avoir organisé des manifestations provocatrices, notamment devant la mairie et le domicile du maire.

Au cœur des griefs, figure également une accusation d’ingérence politique, avec la participation d’activistes pastefiens et de figures telles que Me El Hadji Diouf, dans un contexte jugé électoraliste. La mairie dénonce par ailleurs la protection supposée de transhumants politiques de la coalition Benno Bokk Yakaar, impliqués selon elle dans des détournements de terrains et de subventions. Elle reproche aussi le sabotage d’investissements locaux créateurs d’emplois au profit de projets extérieurs jugés trompeurs, ainsi que l’organisation du Forum centenaire de la mairie, considéré comme un événement majeur pour la ville, qu’elle accuse de tentative de déstabilisation.

Serigne Mboup et son équipe fustigent également ce qu’ils qualifient d’arrogance et de manque de reconnaissance à l’égard du maire, premier magistrat et officier d’état civil, rappelant leur engagement pour un développement durable, la transparence et la sécurité des habitants. Ils regrettent que des protocoles ministériels et des visites se soient transformés en manœuvres politiques stériles, sans concrétisation de projets structurants essentiels tels que la réfection des routes RN1 et RN4, ou la création de la zone industrielle FIKA 2025.

En réaction, Fadilou Keïta a publié sur sa page Facebook une réponse ferme à ces accusations. Il qualifie les propos de Serigne Mboup de « balivernes » teintées de « mauvaise foi » et annonce qu’il y répondra en temps voulu de manière plus approfondie. Il accuse le maire de tenter de diviser les « patriotes » dans un contexte électoral tendu, insistant sur le fait que ses critiques sont motivées par les échéances locales de 2027 et par une situation personnelle difficile que connaîtraient certains acteurs politiques.

Ce différend illustre les tensions politiques qui agitent Kaolack à quelques mois des élections locales, dans un contexte où la gestion des grands projets et le climat politique sont étroitement liés. Le boycott de la mairie du Forum pétrole et gaz met en lumière des fractures profondes entre acteurs locaux et figures politiques nationales, rendant incertaine la tenue et l’efficacité des initiatives publiques dans la région.