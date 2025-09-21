CelebritesSports

De l’ombre locale à la lumière internationale : Cheikh Footstyle, ambassadeur de la Ligue 1 et de la Bundesliga

Ignoré par les instances du football national, mais célébré à l’étranger. C’est la trajectoire inattendue – mais révélatrice – de Cheikh Footstyle, figure montante du freestyle football et créateur de contenu digital, qui vient de franchir un nouveau cap en rejoignant deux des plus grandes vitrines du football européen : la Ligue 1 française et la Bundesliga allemande.

Longtemps resté à la marge du système sportif sénégalais, le jeune talent s’est vu confier le rôle d’ambassadeur de la Ligue 1 pour le Trophée des Académies 2025, une compétition visant à valoriser la formation des jeunes. Dans le même élan, il a été sélectionné par la Bundesliga pour intégrer la Bundesliga Creators Academy, un programme international qui réunit des influenceurs sportifs venus des quatre coins du monde pour promouvoir l’image du championnat allemand.

Une reconnaissance qui fait figure de consécration pour Cheikh Footstyle, premier Sénégalais à être intégré dans ce type de dispositif par les ligues majeures européennes. Et un camouflet implicite pour ceux qui, au Sénégal, n’ont pas su (ou voulu) reconnaître son potentiel, notamment la Fédération sénégalaise de football (FSF), restée sourde à ses initiatives ces dernières années.

« Nul n’est prophète en son pays », glisse-t-on dans son entourage, comme pour rappeler l’ironie de voir un talent local porté aux nues à l’étranger pendant qu’il reste dans l’ombre chez lui.

Au-delà de l’anecdote, cette reconnaissance marque une étape importante pour la nouvelle génération d’acteurs du football, notamment ceux qui opèrent dans l’univers du contenu numérique, du freestyle et de l’influence sportive. À l’heure où les clubs et ligues cherchent à diversifier leur image et toucher un public jeune, Cheikh Footstyle incarne ce pont entre la culture urbaine, la créativité digitale et la passion du ballon rond.

Un succès personnel, mais aussi un signal pour les institutions sportives locales : à l’ère du numérique, les talents émergents n’ont plus besoin d’attendre d’être validés chez eux pour rayonner à l’échelle mondiale.

