Macky Sall persiste : « Il n’y a pas de dette cachée »

L’ancien président du Sénégal, Macky Sall, a rejeté avec fermeté les accusations relatives à l’existence d’une dette cachée contractée sous son magistère. Interpellé sur le sujet, il a nié toute dissimulation, affirmant que l’endettement du pays était connu, documenté et validé par les institutions financières internationales.

Cette déclaration intervient alors que le débat sur la soutenabilité de la dette publique sénégalaise refait surface, notamment à la suite des échanges avec le Fonds monétaire international. Ses détracteurs estiment pourtant que des engagements financiers auraient été sous-évalués ou masqués, compliquant le cadrage macroéconomique actuel.

Le démenti de Macky Sall ne semble pas clore la polémique. Au contraire, il alimente davantage la controverse entre partisans, qui défendent son bilan économique, et opposants, qui y voient une opacité ayant fragilisé les finances publiques.

Dette publique : Macky Sall dément, Abdourahmane Sarr insiste sur la cohérence des chiffres
Jëf Jël trace une nouvelle voie lors de son 10ᵉ Congrès à Thiès
