Dette : le Sénégal accélère et envoie un signal fort avant la mission du FMI

XALIMANEWS: À la veille de la mission du Fonds monétaire international (FMI), le Sénégal a procédé au remboursement anticipé de deux coupons sur des obligations libellées en devises étrangères, pour un montant global estimé à plus de 58 milliards de FCFA. Cette opération intervient dans un contexte marqué par des attentes fortes des partenaires financiers et une attention accrue sur la trajectoire de la dette publique.

Selon plusieurs sources de presse, dont Le Quotidien et Tribune, ces paiements ont été effectués avant leur échéance initialement prévue la semaine prochaine. Ce choix de règlement anticipé est perçu comme un signal de discipline financière et de volonté de rassurer les marchés internationaux.

Le premier paiement porte sur un coupon de 53,75 millions d’euros lié à une obligation arrivant à échéance en 2037. Le second concerne un montant de 38,8 millions de dollars, relatif à une obligation en devises dont la maturité finale est fixée à 2031. Ces deux opérations traduisent un effort financier important, réalisé en amont des échéances prévues.

Pour Le Soleil, cette décision dépasse le simple cadre d’une gestion technique de la dette. Elle constitue un message adressé aux investisseurs internationaux, aux agences de notation ainsi qu’au FMI, dans un contexte jugé sensible pour l’économie sénégalaise.

Cette initiative intervient alors que le pays fait face à des échéances importantes entre 2026 et 2028, souvent décrites comme un « mur de la dette » par les analystes. Dans ce contexte, ce type d’opération peut être interprété comme une volonté de renforcer la crédibilité de la signature souveraine du Sénégal et de maintenir la confiance des partenaires financiers.

Reste que cette stratégie sera scrutée de près, notamment sur sa soutenabilité à court terme et sur ses implications pour la gestion de la trésorerie publique dans les prochains mois