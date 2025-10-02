Installation officielle du Conseil National du Numérique par le Premier ministre Ousmane Sonko

Le Premier ministre Ousmane Sonko a procédé, ce jeudi 2 octobre 2025, à l’installation officielle du Conseil National du Numérique (CNN) du Sénégal. Cette nouvelle instance consultative, composée de 20 personnalités issues du secteur public, du privé et de la société civile, vient renforcer la gouvernance du numérique et accompagner la transformation digitale du pays.

Dans son allocution, le Chef du Gouvernement a rappelé que le numérique figure parmi les priorités stratégiques du Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, dans le cadre de l’Agenda national de Transformation. « Le numérique n’est pas seulement un secteur d’avenir, il est un levier essentiel pour le développement économique, la modernisation de l’État et l’inclusion sociale », a souligné Ousmane Sonko.

Le CNN, placé sous la coordination stratégique de la Primature, aura pour principales missions de :

formuler des recommandations sur les politiques numériques nationales ;

accompagner la mise en œuvre des projets structurants dans ce domaine ;

encourager l’innovation, la création d’entreprises et le développement d’une économie numérique créatrice d’emplois ;

assurer la synergie entre initiatives publiques et privées ;

promouvoir l’inclusion numérique, la cybersécurité et la protection des données personnelles.

Avec la mise en place de ce Conseil, le Sénégal entend accélérer sa transition vers une économie numérique robuste et inclusive, tout en consolidant sa souveraineté digitale.