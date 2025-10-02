Point de situation sur les épidémies de Fièvre de la Vallée du Rift et de Mpox

Le Ministère de la Santé et de l’Hygiène publique a publié ce jeudi un communiqué faisant le point sur l’évolution de deux épidémies actuellement en cours au Sénégal : la Fièvre de la Vallée du Rift (FVR) et la Mpox.

Fièvre de la Vallée du Rift (FVR)

Depuis le début de l’épidémie, le Sénégal a enregistré 56 cas confirmés, dont 8 décès. La région de Saint-Louis demeure la plus touchée avec 54 cas confirmés, répartis comme suit :

District de Saint-Louis : 25 cas

District de Richard-Toll : 26 cas

District de Podor : 2 cas

District de Pété : 1 cas

Deux autres cas ont été signalés dans les régions de Louga (district de Linguère, patient guéri) et de Matam (district de Thilogne, patient guéri).

Mpox

Concernant la Mpox, depuis la confirmation du premier cas le 22 août 2025, le pays a enregistré 5 cas confirmés, dont 1 patient guéri. Tous les cas sont localisés dans la région de Dakar. Aucune perte en vie humaine n’a été signalée.

Appel à la vigilance

Le ministère exhorte les populations à la prudence et à la vigilance, rappelant l’importance du respect strict des mesures de prévention et de la collaboration avec les agents de santé et les relais communautaires afin de contenir la propagation de ces maladies.

Pour toute information complémentaire, les citoyens peuvent contacter le 1919 ou le SAMU au 1515.