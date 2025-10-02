Actualites

Point de situation sur les épidémies de Fièvre de la Vallée du Rift et de Mpox

Xalima
By
Xalima
ByXalima
Follow:
No Comments
2 Min Read

Le Ministère de la Santé et de l’Hygiène publique a publié ce jeudi un communiqué faisant le point sur l’évolution de deux épidémies actuellement en cours au Sénégal : la Fièvre de la Vallée du Rift (FVR) et la Mpox.

Fièvre de la Vallée du Rift (FVR)

Depuis le début de l’épidémie, le Sénégal a enregistré 56 cas confirmés, dont 8 décès. La région de Saint-Louis demeure la plus touchée avec 54 cas confirmés, répartis comme suit :

  • District de Saint-Louis : 25 cas
  • District de Richard-Toll : 26 cas
  • District de Podor : 2 cas
  • District de Pété : 1 cas

Deux autres cas ont été signalés dans les régions de Louga (district de Linguère, patient guéri) et de Matam (district de Thilogne, patient guéri).

Mpox

Concernant la Mpox, depuis la confirmation du premier cas le 22 août 2025, le pays a enregistré 5 cas confirmés, dont 1 patient guéri. Tous les cas sont localisés dans la région de Dakar. Aucune perte en vie humaine n’a été signalée.

Appel à la vigilance

Le ministère exhorte les populations à la prudence et à la vigilance, rappelant l’importance du respect strict des mesures de prévention et de la collaboration avec les agents de santé et les relais communautaires afin de contenir la propagation de ces maladies.

DEPECHES

Sénégal Vision 2050 : Le gouvernement lance l’offensive des projets structurants
Le FONGIP en mission de proximité à Tambacounda pour renforcer la dynamique économique locale
Réformes, exécution accélérée et repositionnement stratégique : l’État sénégalais lance son second semestre sur plusieurs fronts
Entre réforme interne et diplomatie assumée, l’exécutif pose ses jalons

Pour toute information complémentaire, les citoyens peuvent contacter le 1919 ou le SAMU au 1515.

Share This Article
Previous Article Pape Alé Niang : « Les exactions de 2021-2024 sont abominables, mais nous devons protéger nos institutions »
Next Article Installation officielle du Conseil National du Numérique par le Premier ministre Ousmane Sonko
Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
Ad image

XALIMA TV

ActualitesXalima TV

Voici la vidéo de Me Bamba Cissé arme à la main qui affole la toile !

By
Xalima
ÉconomieXalima TV

Macky Sall persiste : « Il n’y a pas de dette cachée »

By
Xalima
InternationalXalima TV

Vers une candidature de Macky Sall à l’ONU ? Tout dépendra du soutien du Sénégal et des grandes puissances

By
Xalima
ActualitesXalima TV

CBAO Poste Thiaroye : quand l’indiscipline des élites piétine les citoyens

By
Xalima

Nos lecteurs ont lu ensuite

A la UneActualites

Conseil des ministres du 1er octobre : éducation, santé, agriculture et urbanisme au cœur des priorités de l’État

A la UneActualites

Rentrée scolaire, chaos à Dakar, PIB déséquilibré : les défis d’un Sénégal à plusieurs vitesses

A la UneActualites

Campagne agricole 2025 : entre souveraineté alimentaire et relance des coopératives

A la UneActualites

À quelques jours de la rentrée, le président Faye presse son gouvernement sur la réforme éducative

Previous Next
A LIRE AUSSI
A la Une Sports

Coupe du Monde 2026 Pape Thiaw dévoile sa liste pour les deux dernières journées des éliminatoires

Celebrites Sports

De l’ombre locale à la lumière internationale : Cheikh Footstyle, ambassadeur de la Ligue 1 et de la Bundesliga

Celebrites Football

Ballon d’Or 2025 : fin de mission pour Didier Drogba et Sandy Heribert

Sports

Assemblée générale élective de l’ANPS : Abdoulaye Thiam en roue libre !

Lutte Sports

Crise électorale dans la lutte : Gris Bordeaux salue la décision du ministère