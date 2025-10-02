Actualites

Régulation des médias : le CNRA opte pour la fermeté

Xalima
By
Xalima
ByXalima
Follow:
No Comments
2 Min Read

Mamadou Oumar Ndiaye, président du Conseil National de Régulation de l’Audiovisuel (CNRA), a annoncé un tournant décisif dans la politique de régulation des médias au Sénégal. S’exprimant hier, jeudi 2 octobre lors d’un atelier réunissant des rédacteurs en chef et responsables de programmes audiovisuels, il a déclaré l’instauration d’une politique de « tolérance zéro » face aux écarts constatés dans le paysage médiatique.

Cette démarche vise à préserver les fondements essentiels de la société sénégalaise. Le CNRA entend veiller au strict respect de valeurs telles que la vie privée, l’unité nationale, l’intégrité du territoire, la diversité culturelle, la cohésion religieuse et les bonnes mœurs. « Plus aucune déviation ne sera acceptée. La rigueur s’impose désormais », a affirmé M. Ndiaye, précisant que « les textes en vigueur couvrent également la protection des institutions et des différentes formes de diversité. »

Toutefois, « avant toute mesure répressive, l’autorité de régulation mise sur une approche pédagogique. Un avertissement global sera d’abord adressé aux médias, dans l’espoir d’éviter des sanctions plus lourdes, a expliqué le président du CNRA.

Il a également dénoncé les pratiques irresponsables de certains professionnels des médias, qualifiés de « francs-tireurs », qu’il accuse de nuire à la crédibilité d’une presse sénégalaise longtemps considérée comme exemplaire en Afrique francophone.

Par ailleurs, le CNRA tire la sonnette d’alarme concernant certaines dérives observées dans les zones frontalières, notamment à Kédougou et Tambacounda. Ces dérapages médiatiques pourraient, selon M. Ndiaye, « favoriser l’implantation de groupes djihadistes. » Il a également mis en lumière le manque de moyens humains et techniques dans ces régions, entravant la surveillance effective des contenus diffusés.

DEPECHES

Point de situation sur les épidémies de Fièvre de la Vallée du Rift et de Mpox
Sénégal Vision 2050 : Le gouvernement lance l’offensive des projets structurants
Le FONGIP en mission de proximité à Tambacounda pour renforcer la dynamique économique locale
Réformes, exécution accélérée et repositionnement stratégique : l’État sénégalais lance son second semestre sur plusieurs fronts

Pour y remédier, il plaide en faveur du renforcement des ressources et du déploiement de relais régionaux, s’inspirant des dispositifs de contrôle déjà en place dans d’autres pays du continent.

sudonline.sn

Share This Article
Previous Article Installation officielle du Conseil National du Numérique par le Premier ministre Ousmane Sonko
Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
Ad image

XALIMA TV

ActualitesXalima TV

Voici la vidéo de Me Bamba Cissé arme à la main qui affole la toile !

By
Xalima
ÉconomieXalima TV

Macky Sall persiste : « Il n’y a pas de dette cachée »

By
Xalima
InternationalXalima TV

Vers une candidature de Macky Sall à l’ONU ? Tout dépendra du soutien du Sénégal et des grandes puissances

By
Xalima
ActualitesXalima TV

CBAO Poste Thiaroye : quand l’indiscipline des élites piétine les citoyens

By
Xalima

Nos lecteurs ont lu ensuite

A la UneActualites

Entre réforme interne et diplomatie assumée, l’exécutif pose ses jalons

A la UneActualites

Conseil des ministres du 1er octobre : éducation, santé, agriculture et urbanisme au cœur des priorités de l’État

A la UneActualites

Rentrée scolaire, chaos à Dakar, PIB déséquilibré : les défis d’un Sénégal à plusieurs vitesses

A la UneActualites

Campagne agricole 2025 : entre souveraineté alimentaire et relance des coopératives

Previous Next
A LIRE AUSSI
A la Une Sports

Coupe du Monde 2026 Pape Thiaw dévoile sa liste pour les deux dernières journées des éliminatoires

Celebrites Sports

De l’ombre locale à la lumière internationale : Cheikh Footstyle, ambassadeur de la Ligue 1 et de la Bundesliga

Celebrites Football

Ballon d’Or 2025 : fin de mission pour Didier Drogba et Sandy Heribert

Sports

Assemblée générale élective de l’ANPS : Abdoulaye Thiam en roue libre !

Lutte Sports

Crise électorale dans la lutte : Gris Bordeaux salue la décision du ministère