Le FONGIP en mission de proximité à Tambacounda pour renforcer la dynamique économique locale

Dans le cadre de sa politique de proximité et de décentralisation de ses actions, une délégation du Fonds de Garantie des Investissements Prioritaires (FONGIP) séjourne actuellement à Tambacounda, pour une mission de terrain axée sur la concertation et la collaboration avec les autorités locales.

Reçue par les autorités administratives de la région, la délégation du FONGIP a présenté les missions de l’institution, ses mécanismes d’intervention — notamment les outils de garantie, de financement et d’appui aux porteurs de projets — et a exploré les pistes de partenariat en vue de soutenir l’entrepreneuriat local et de dynamiser le tissu économique de la région orientale.

Cette visite s’inscrit dans une volonté de rapprocher les instruments financiers de l’État des territoires, en particulier dans les zones où les acteurs économiques rencontrent encore des obstacles d’accès au crédit, à la structuration ou à la sécurisation de leurs investissements.

Au terme des échanges, les deux parties ont exprimé leur volonté de renforcer les synergies institutionnelles et d’accompagner les initiatives locales à fort potentiel dans les secteurs porteurs, notamment l’agriculture, l’artisanat, le commerce et les services.

