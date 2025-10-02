Sénégal Vision 2050 : Le gouvernement lance l’offensive des projets structurants

Le Sénégal s’apprête à franchir une nouvelle étape dans sa marche vers l’émergence. Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a annoncé en Conseil des ministres le lancement imminent des grands chantiers inscrits dans le cadre de l’Agenda national de transformation (ANT), pilier central de la stratégie de développement du pays à l’horizon 2050.

Ces projets, jugés structurants et à fort impact, couvrent des secteurs essentiels tels que l’hydraulique, l’énergie, les infrastructures, le numérique, l’agriculture et le transport. Il s’agit notamment du Grand transfert d’eau, de l’électrification et de l’hydraulique rurales, de la mise en place de l’identité numérique, ou encore de la réalisation de la ligne ferroviaire Dakar-Tambacounda.

Le gouvernement a également inscrit parmi ses priorités le renouvellement du parc automobile pour le transport de marchandises, ainsi que le renforcement des coopératives agricoles, leviers clés pour la transformation du secteur primaire.

Lors de la même réunion du Conseil des ministres, le Premier ministre Ousmane Sonko a exhorté les membres du gouvernement à accélérer le rythme d’exécution des projets déjà en cours. Selon lui, plusieurs chantiers peuvent produire des résultats positifs à court terme, à condition d’être menés avec efficacité. Il a insisté sur la nécessité d’une action rapide dans les domaines portuaire, autoroutier, aéroportuaire, agro-industriel, ferroviaire, numérique et énergétique.

Cette volonté d’accélération s’accompagne de réformes structurelles, comme la création récente d’un ministère des Infrastructures, confié à Déthié Fall. Ce choix vise à centraliser et harmoniser l’exécution des projets sectoriels, dans un contexte où l’éclatement institutionnel précédent avait affaibli la qualité de gestion et la maîtrise des coûts.

Le Premier ministre a également mis l’accent sur la mise en valeur de certains projets déjà achevés, mais non encore opérationnels, ainsi que sur la nécessité de rattraper les retards observés dans plusieurs chantiers. Il a annoncé qu’il effectuera prochainement des visites sur le terrain, après des séances de travail approfondies avec les équipes concernées.

Par ailleurs, le redressement des entreprises publiques en difficulté figure parmi les priorités gouvernementales. Des mesures sont en cours pour relancer la SONACOS, la Société nationale La Poste et Air Sénégal, des acteurs économiques majeurs qui traversent une période critique.

Dans l’ensemble, le gouvernement entend instaurer une gouvernance fondée sur la transparence, l’efficacité opérationnelle et l’orientation vers les résultats. Le lancement des grands chantiers de l’Agenda national de transformation s’inscrit dans une logique de rupture avec les pratiques antérieures, avec pour ambition de poser les bases d’un développement durable, souverain et inclusif pour les générations futures.