Pape Malick Ndour interpellé à l’aéroport AIBD alors qu’il tentait de quitter le pays

L’ancien ministre de la Jeunesse, Pape Malick Ndour, a été intercepté dans la nuit de vendredi à samedi 5 octobre à l’aéroport international Blaise Diagne (AIBD), alors qu’il s’apprêtait à embarquer pour Casablanca, selon les informations rapportées par FD Media. Le vol AT 500 de la compagnie Royal Air Maroc, à destination du Maroc, devait décoller à 2h25 du matin.

Selon la même source, M. Ndour se trouvait en zone d’embarquement lorsqu’il a été interpellé par les agents de la police des frontières. Il aurait été conduit dans les locaux de ces derniers pour des vérifications. Aucun communiqué officiel n’a, pour l’heure, été publié par les autorités sénégalaises.

Cette interpellation intervient dans un contexte marqué par l’ouverture récente d’enquêtes visant plusieurs responsables politiques de l’ancienne majorité. Le nom de Pape Malick Ndour avait été cité à plusieurs reprises dans la gestion de programmes publics destinés à la jeunesse, notamment durant le mandat du président Macky Sall.