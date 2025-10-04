A la UneActualites

Fièvre de la Vallée du Rift : 10 morts à Saint-Louis, l’épidémie gagne du terrain

Xalima
By
Xalima
ByXalima
Follow:
No Comments
1 Min Read

La fièvre de la Vallée du Rift continue de se propager dans la région de Saint-Louis, où la situation sanitaire demeure préoccupante. Selon le dernier point de la direction régionale de la Santé, dix décès ont été enregistrés depuis l’apparition du premier cas, le 21 septembre dernier, pour un total de 74 contaminations confirmées. 

Désormais, les cinq districts sanitaires de la région sont touchés, signe d’une propagation soutenue du virus. Les autorités sanitaires font état de 15 patients suivis à domicile, 4 hospitalisés et 45 personnes déclarées guéries. 

Face à cette évolution, les services de santé ont renforcé la surveillance épidémiologique et appellent la population à une vigilance accrue, notamment dans les zones rurales où les contacts entre l’homme et le bétail sont fréquents. 

La fièvre de la Vallée du Rift, transmise principalement par les moustiques et les animaux infectés, touche à la fois les humains et les troupeaux, provoquant des pertes économiques importantes pour les éleveurs. Les autorités insistent sur le respect strict des mesures de prévention : éviter la manipulation d’animaux malades, se protéger contre les piqûres de moustiques et signaler rapidement tout cas suspect. 

Share This Article
Previous Article Diourbel: le préfet n’écarte pas de fermer les écoles délabrées pour la sécurité des élèves
Next Article Pape Malick Ndour interpellé à l’aéroport AIBD alors qu’il tentait de quitter le pays
Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
Ad image

XALIMA TV

ActualitesXalima TV

Voici la vidéo de Me Bamba Cissé arme à la main qui affole la toile !

By
Xalima
ÉconomieXalima TV

Macky Sall persiste : « Il n’y a pas de dette cachée »

By
Xalima
InternationalXalima TV

Vers une candidature de Macky Sall à l’ONU ? Tout dépendra du soutien du Sénégal et des grandes puissances

By
Xalima
ActualitesXalima TV

CBAO Poste Thiaroye : quand l’indiscipline des élites piétine les citoyens

By
Xalima

Nos lecteurs ont lu ensuite

Actualites

Mamelles : Destruction des abris de fortune à la Cité « Haoussa »

A la UneÉconomie

FMI : le vote sur la dérogation pour dette mal déclarée encore repoussé

A la UneActualites

Fausses déclarations de dette : Dakar et le FMI reprennent les discussions

A la UneActualites

À Tambacounda, le FONGIP ouvre un centre et débloque 3 milliards pour les porteurs de projets

Previous Next
A LIRE AUSSI
A la Une Sports

Coupe du Monde 2026 Pape Thiaw dévoile sa liste pour les deux dernières journées des éliminatoires

Celebrites Sports

De l’ombre locale à la lumière internationale : Cheikh Footstyle, ambassadeur de la Ligue 1 et de la Bundesliga

Celebrites Football

Ballon d’Or 2025 : fin de mission pour Didier Drogba et Sandy Heribert

Sports

Assemblée générale élective de l’ANPS : Abdoulaye Thiam en roue libre !

Lutte Sports

Crise électorale dans la lutte : Gris Bordeaux salue la décision du ministère