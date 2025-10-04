Fièvre de la Vallée du Rift : 10 morts à Saint-Louis, l’épidémie gagne du terrain

La fièvre de la Vallée du Rift continue de se propager dans la région de Saint-Louis, où la situation sanitaire demeure préoccupante. Selon le dernier point de la direction régionale de la Santé, dix décès ont été enregistrés depuis l’apparition du premier cas, le 21 septembre dernier, pour un total de 74 contaminations confirmées.

Désormais, les cinq districts sanitaires de la région sont touchés, signe d’une propagation soutenue du virus. Les autorités sanitaires font état de 15 patients suivis à domicile, 4 hospitalisés et 45 personnes déclarées guéries.

Face à cette évolution, les services de santé ont renforcé la surveillance épidémiologique et appellent la population à une vigilance accrue, notamment dans les zones rurales où les contacts entre l’homme et le bétail sont fréquents.

La fièvre de la Vallée du Rift, transmise principalement par les moustiques et les animaux infectés, touche à la fois les humains et les troupeaux, provoquant des pertes économiques importantes pour les éleveurs. Les autorités insistent sur le respect strict des mesures de prévention : éviter la manipulation d’animaux malades, se protéger contre les piqûres de moustiques et signaler rapidement tout cas suspect.