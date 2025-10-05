A la UneOpinions

Pape Malick Ndour : “On a tenté de m’humilier à l’aéroport”

Je tiens à apporter les précisions suivantes concernant mon récent projet de déplacement à l’étranger.

J’avais prévu de voyager sur Paris, dans la nuit du samedi 4 au dimanche 5 octobre 2025, à bord de la compagnie nationale Air Sénégal, après avoir pris mon billet depuis le début de la semaine. Cette émission de billet faisait suite à une précédente réservation que j’avais dû annuler une semaine auparavant.

En tant qu’agent de l’État, ma structure d’affectation avait été dûment informée, conformément aux règles administratives, puisque j’avais sollicité et obtenu une autorisation d’absence.

Toutes les formalités liées à ce déplacement ont été effectuées dans la plus grande transparence et dans le respect strict des procédures en vigueur. Les services compétents de l’État disposaient, bien avant mon arrivée à l’aéroport, de toutes les informations relatives à ce voyage, puisque j’ai moi-même veillé à ce que tout l’environnement étatique concerné soit parfaitement informé puisque je devais être en mission officielle pour le compte de mon département. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle j’avais délibérément choisi Air Sénégal, sous la tutelle du ministère des Transports aériens, plutôt qu’une compagnie étrangère. Tout en sachant que l’information serait relayée au plus haut niveau.

Alors, moi, tenter de fuir ? (rires). C’est méconnaitre mon histoire, mon sang… Comment quelqu’un qui chercherait à fuir passerait-il par l’aéroport, à visage découvert, dans la masse du samedi soir à l’aéroport, au vu et au su de tout le monde ? Il y a à peine un mois, j’étais à Abidjan, et j’avais également transité par le même aéroport, à l’aller comme au retour. Si j’avais l’intention, pourquoi n’aurais‑je pas pris la fuite depuis Abidjan? C’est de l’affabulation…

Les événements survenus hier à l’aéroport sont extrêmement graves. Il s’agit d’un enlèvement et d’une tentative manifeste d’humiliation, sur fond de manipulation politique et de pressions exercées sur les forces de défense et de sécurité. Ceci est symptomatique d’un pouvoir qui instrumentalise les institutions pour tenter de faire taire la voix de ses contradicteurs et détourner l’attention des véritables urgences du pays.

S’agissant des procédures en cours dont je viens d’être informé, je m’en réjouis. J’ai toujours exprimé mon désir personnel d’en découdre sur le terrain judiciaire, face à ceux qui m’accusent. Sur ce dossier précis, je prie le Tout-Puissant pour qu’Il accorde la victoire à celui qui dit la vérité et n’a rien à se reprocher, thi barké Rassouloulahi (PSL). Et que SA lourde main s’abatte sur tout coupable éventuel, qu’il s’agisse du prétendu complice de torture ou de l’accusateur infondé. À tous ceux qui me soutiennent, voilà la seule prière que je vous demande de faire.

Je reviendrai ce soir sur les faits graves qui se sont passés à l’aéroport lors d’un point de presse, où je donnerai tous les détails sur les circonstances de cet incident et sur la campagne de désinformation en cours.

Sabre au clair pour faire fâce à l’imposture…

