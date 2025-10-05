Politique

Solidarité carcérale : Mansour Faye évoque ses compagnons de détention et affirme qu’ils sortiront la tête haute

L’ancien ministre et maire de Saint-Louis, Mansour Faye, a retrouvé sa ville natale ce week-end, après un séjour en détention à la prison de Rebeuss. C’est avec une vive émotion et une forte charge symbolique qu’il a foulé de nouveau le sol de Ndar, accueilli par une foule nombreuse et enthousiaste.

Depuis Louga, le convoi de l’ex-ministre a été accompagné par des partisans du maire Moustapha Diop. À l’entrée de Saint-Louis, l’ambiance est montée d’un cran : une marée humaine composée de proches, de militants, de sympathisants et de simples citoyens s’est mobilisée pour lui témoigner leur soutien et leur compassion. Une ferveur populaire à la hauteur du personnage, visiblement ému par cet accueil.

Malgré sa liberté sous contrôle judiciaire, Mansour Faye a tenu à exprimer sa solidarité envers ses anciens codétenus. Il a cité notamment Farba Ngom, maire d’Agnam, à qui il souhaite un prompt rétablissement, ainsi que Moustapha Diop de Louga, Lat Diop de Guédiawaye, Maodo Malick Mbaye de Thiès, Gérôme Bandiaki alias « Sniper », Papa Mahawa Diouf, et les militants du groupe « Gaindés Macky ». À leurs côtés, il a également évoqué des chroniqueurs comme Badara Gadiaga et Abdou Nguer, ainsi que des hommes d’affaires tels que Tahirou Sarr, Dane Sarr ou encore Khadim Ba, les exhortant à garder un mental de combattant en attendant des jours meilleurs.

Mansour Faye n’a pas manqué de remercier ses avocats, saluant leur professionnalisme et leur ténacité dans la défense de son dossier. Il affirme qu’ils ont su démontrer à l’opinion publique, tant nationale qu’internationale, les fondements de son innocence.

Dans une déclaration empreinte de reconnaissance, il a salué l’élan de solidarité venu de toutes parts : Saint-Louisiens, Sénégalais des autres régions, autorités religieuses et coutumières, élus locaux, membres de l’administration communale, ainsi que sa famille, ses amis, ses promotionnaires et même des anonymes venus des coins reculés comme Vélingara ou Kédougou.

Pour conclure, l’ancien ministre a lancé un appel solennel à l’appareil judiciaire sénégalais, qu’il qualifie de pilier de la stabilité du pays. Il invite les magistrats à rester fidèles à leur mission de justice, en rappelant la célèbre maxime : « Lorsque le droit est dit, la justice sourit. »

Ce retour en grande pompe de Mansour Faye marque un nouveau tournant dans sa trajectoire politique, dans un contexte national encore tendu autour des suites judiciaires de plusieurs figures du régime précédent.

Emedia

