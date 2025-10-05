Wally Ballago Seck : un retour triomphal sur scène et un nouveau clip tourné à Dubaï

L’artiste sénégalais Wally Ballago Seck a fait un retour remarqué sur scène lors d’une soirée organisée à la Cop 21. Après une absence médiatique due à une affaire judiciaire, le chanteur a retrouvé ses fans pour une performance très attendue et pleine d’émotion.

Une performance de haut vol

Le Faramaréen a livré une performance à la hauteur des attentes du public, alliant une voix magistrale à une chorégraphie dynamique. La connexion entre l’artiste et ses fans était palpable, selon nos sources. L’événement a été marqué par une forte émotion, démontrant l’impact de Wally Seck sur son public.

Un retour en force

Ce retour sur scène s’inscrit dans une période d’activité pour le chanteur, qui s’est également récemment distingué par des productions musicales de grande qualité. Wally Seck continue de démontrer son talent et son dévouement à son art, et son retour sur scène à la Cop 21 a été un moment fort pour les mélomanes sénégalais.

Wally B. Seck dévoile son nouveau clip “Entre nous” : un hymne à l’amour tourné à Dubaï

L’artiste sénégalais Wally B. Seck vient de dévoiler le clip officiel de son nouveau single “Entre nous”. Tourné à Dubaï, ce visuel soigné et élégant met en scène la sensibilité de l’artiste à travers des images romantiques.

Un clip qui illustre les paroles

Le clip “Entre nous” illustre parfaitement les paroles du morceau, qui évoquent les thèmes de l’amour, de la complicité et de la sincérité dans les relations. La réalisation est à la hauteur de la réputation du chanteur, également connu sous le nom de “Faramareen”.

Dubaï, le cadre idéal

La ville de Dubaï a servi de cadre pour le tournage de cette production visuelle, apportant une touche d’exotisme et de sophistication au clip. Avec ce nouveau projet, Wally B. Seck continue de séduire son public avec sa musique et son style unique.

