PolitiqueXalima TV

ONU -Diplomatie : Dr Daouda Ngom appelle Macky Sall à plus de retenue et d’élégance républicaine

Xalima
By
Xalima
ByXalima
Follow:
No Comments
0 Min Read

Share This Article
Previous Article Baaba Maal : 40 ans au service de la voix du peuple
Next Article Prison de Rebeuss : Yacine Fall dénonce la surpopulation carcérale et annonce des mesures urgentes
Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
Ad image

XALIMA TV

PolitiqueXalima TV

Habib Sy : “Macky Sall est maîtrisable” la question des missions politiques à l’étranger sous le feu des critiques

By
Xalima
PolitiqueXalima TV

ONU -Diplomatie : Dr Daouda Ngom appelle Macky Sall à plus de retenue et d’élégance républicaine

By
Xalima
CelebritesXalima TV

Massamba, fils de Cheikh Lô, témoigne de sa blessure lors des événements politiques de 2023

By
Xalima
ActualitesXalima TV

Voici la vidéo de Me Bamba Cissé arme à la main qui affole la toile !

By
Xalima

Nos lecteurs ont lu ensuite

Politique

Solidarité carcérale : Mansour Faye évoque ses compagnons de détention et affirme qu’ils sortiront la tête haute

A la UnePolitique

Pape Alé Niang : « Les exactions de 2021-2024 sont abominables, mais nous devons protéger nos institutions »

Politique

Ndiaga Sylla, pris dans la tourmente après ses propos sur Macky Sall et Ousmane Sonko

Politique

Jëf Jël trace une nouvelle voie lors de son 10ᵉ Congrès à Thiès

Previous Next
A LIRE AUSSI
Sports

Les Lions en pleine forme avant les dernières batailles des éliminatoires du Mondial 2026

A la Une Sports

Coupe du Monde 2026 Pape Thiaw dévoile sa liste pour les deux dernières journées des éliminatoires

Celebrites Sports

De l’ombre locale à la lumière internationale : Cheikh Footstyle, ambassadeur de la Ligue 1 et de la Bundesliga

Celebrites Football

Ballon d’Or 2025 : fin de mission pour Didier Drogba et Sandy Heribert

Sports

Assemblée générale élective de l’ANPS : Abdoulaye Thiam en roue libre !