Prison de Rebeuss : Yacine Fall dénonce la surpopulation carcérale et annonce des mesures urgentes

En visite ce jour à la prison centrale de Rebeuss, la ministre de la Justice, Yacine Fall, a tiré la sonnette d’alarme sur la situation préoccupante de la surpopulation carcérale au Sénégal.

La garde des Sceaux a rappelé que depuis l’indépendance, le pays n’a pas construit de nouvel établissement pénitentiaire, une carence qui pèse lourdement sur le système carcéral. À titre d’exemple, la prison de Rebeuss accueille actuellement plus de 3 700 détenus alors que sa capacité initiale est limitée à 800 places.

Face à ce constat, Yacine Fall a annoncé une série de mesures urgentes pour désengorger les prisons. Elle a souligné la nécessité de réformes structurelles et de solutions alternatives à l’incarcération pour certaines infractions, tout en insistant sur la volonté du gouvernement de respecter les droits humains dans le cadre pénitentiaire.

Cependant, la ministre a été ferme sur un point : « Aucune indulgence ne sera accordée pour les crimes de sang et les détournements de deniers publics », a-t-elle affirmé, précisant que la justice continuera de se montrer implacable face à ces délits graves.

Cette sortie de Yacine Fall relance le débat national sur la réforme du système pénitentiaire sénégalais, entre exigences de fermeté et nécessité d’une modernisation profonde des infrastructures carcérales.