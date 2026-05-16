Incarcération de Pape Malick Ndour : la CCR dénonce une « procédure politique » et annonce une riposte

XALIMANEWS: La Convergence des Cadres Républicains (CCR) est montée au créneau après l’incarcération de son coordonnateur, Pape Malick Ndour, conduit ce vendredi 15 mai 2026 à la prison de Rebeuss par la Division des Investigations criminelles (DIC), sur instruction du parquet.

Dans un communiqué rendu public, la CCR dénonce une décision « profondément politique » et accuse les autorités d’utiliser l’appareil judiciaire comme un moyen de pression contre des responsables de l’opposition.

Le mouvement rappelle que le rapport de l’Inspection générale des Finances (IGF), cité dans cette affaire, daterait de 2018, soit avant la prise de fonction officielle de Pape Malick Ndour à la tête du PRODAC en juin 2019. La CCR soutient également qu’aucun rapport officiel d’un organe de contrôle de l’État ne remettrait en cause sa gestion.

« Dans ces conditions, nous nous interrogeons sérieusement sur les fondements réels de cette procédure », souligne la CCR, qui critique aussi « le recours systématique à des mesures privatives de liberté dans des dossiers à forte connotation politique ».

Pour la structure, cette affaire dépasse désormais le seul cas de Pape Malick Ndour et soulève des inquiétudes plus larges concernant le respect des libertés publiques, l’État de droit et l’équilibre des institutions au Sénégal.

La CCR annonce ainsi une série de consultations et de rencontres avec des chefs religieux, autorités coutumières, organisations citoyennes et représentations diplomatiques afin, dit-elle, « d’alerter sur les dérives préoccupantes actuellement observées dans la conduite des affaires publiques ».

Réaffirmant sa solidarité envers son coordonnateur, la CCR dit lui renouveler « sa pleine et entière confiance », saluant « son engagement constant et sa rigueur morale », tout en affirmant rester convaincue que « la vérité et la justice finiront par triompher ».