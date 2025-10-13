Pape Thiaw et ses joueurs offrent des billets aux fans pour faire vibrer le stade

À la veille du match décisif pour la qualification à la Coupe du Monde 2026, l’équipe nationale du Sénégal se retrouve au cœur d’une controverse inattendue. La flambée des prix des billets, jugée excessive par de nombreux supporters, a déclenché une vague d’indignation sur les réseaux sociaux. Certains ont même lancé des appels au boycott, dénonçant une exclusion du peuple dans un moment aussi crucial pour le football sénégalais.

Alors que les instances fédérales peinent à désamorcer la tension, la réponse la plus marquante est venue… du vestiaire. En première ligne, le sélectionneur national Pape Thiaw a surpris tout le monde en annonçant qu’il reverserait l’intégralité de sa prime de victoire – estimée à 4 millions de FCFA – pour acheter des billets destinés aux supporters.

« Je vais offrir mes primes pour que les supporters puissent venir. On a besoin de notre public », a-t-il déclaré, dans un geste symbolique qui a immédiatement trouvé un écho chez ses joueurs.

Parmi eux, Krépin Diatta a été l’un des premiers à embrayer. « C’est un geste énorme du coach. Moi aussi, j’ai prévu d’acheter beaucoup de billets et de les remettre. Plusieurs joueurs vont faire pareil », a-t-il confié à la presse. Un élan de solidarité s’est alors rapidement propagé dans le groupe.

Pour Cherif Ndiaye, cette mobilisation a une saveur particulière. Originaire de la Médina, quartier populaire de Dakar, il entend continuer de faire venir les siens au stade, peu importe le prix des billets. « Tout le monde sait que je dépense beaucoup pour que les habitants de la Médina viennent soutenir l’équipe. Je ferai le nécessaire pour en amener encore plus, que les billets augmentent ou pas », a-t-il déclaré.

Selon les informations relayées par Wiwsport, les tickets financés par les primes des joueurs seront distribués gratuitement à des écoles de football, à des supporters issus du championnat local, ainsi qu’à des quartiers historiques du football sénégalais comme Niarry Tally, bastion du ballon rond populaire.

Dans ce contexte, alors que la Fédération sénégalaise de football tente encore de gérer la crise née d’une communication maladroite et de tarifs jugés déconnectés des réalités sociales, ce sont les Lions eux-mêmes qui ont su réconcilier l’équipe avec son public. En quelques heures, l’image d’une sélection parfois perçue comme distante a été remplacée par celle d’un groupe uni, solidaire, proche de sa base.

Ce dernier match des qualifications, initialement marqué par la frustration, s’annonce désormais comme une fête populaire inattendue, portée par un élan de générosité rare à ce niveau. Une démonstration que, pour les Lions du Sénégal, l’enjeu dépasse les 90 minutes : il se joue aussi dans les gradins, dans les quartiers, dans les cœurs.