Affaire Aliou Sall : la caution acceptée, les avocats passent à l’étape du paiement

Nouveau développement dans le dossier judiciaire d’Aliou Sall. Ce lundi, le juge en charge du dossier a validé le montant de la caution fixé à 240 millions de francs CFA, selon les déclarations de son avocat, Me Elhadj Diouf.

Les conseils de l’ancien maire de Guédiawaye se sont aussitôt rendus à la Caisse de Dépôt et de Consignation (CDC) pour procéder au versement de la somme. Ce dépôt ouvre la voie à une éventuelle mise en liberté provisoire, sous condition de confirmation par le juge d’instruction.

Aliou Sall est poursuivi dans le cadre d’une affaire dont les détails n’ont pas encore été officiellement révélés dans leur intégralité par les autorités judiciaires. L’acceptation de la caution constitue toutefois un tournant majeur dans la procédure en cours.

