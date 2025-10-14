Édouard Mendy forfait pour le match contre la Mauritanie

Coup dur pour les Lions de la Téranga. Le gardien Édouard Mendy ne participera pas à la rencontre face à la Mauritanie, prévue ce mardi 14 octobre 2025. Le portier d’Al-Ahli, touché au thorax lors du match contre le Soudan du Sud, doit observer une période de repos et de soins.

Selon les informations en provenance du staff médical de l’équipe nationale, la blessure de Mendy n’est pas jugée grave, mais elle nécessite une prise en charge adaptée afin d’éviter toute complication. Le gardien sénégalais restera d’ailleurs avec le groupe à Nouakchott pour poursuivre son traitement sous la supervision du staff.

Ce forfait est un coup dur pour le sélectionneur, qui perd l’un de ses cadres et leaders dans les buts. Édouard Mendy, toujours déterminant par ses interventions décisives et son expérience, manquera à l’équipe dans un match important pour la suite des éliminatoires.

La hiérarchie des gardiens devrait donc évoluer temporairement, avec Alfred Gomis et Seny Dieng en lice pour occuper la cage sénégalaise face aux Mourabitounes.

Le staff espère un retour rapide du champion d’Afrique 2021, dont la présence et le charisme sont des atouts essentiels pour le groupe sénégalais.