Dégradation de la note du Sénégal : Mamadou Abib Diop appelle à la résilience et à la souveraineté économique

Face à la récente dégradation de la note du Sénégal par une agence internationale, le Directeur général de la Société Africaine de Raffinage (SAR), Mamadou Abib Diop, a tenu à relativiser l’impact d’une telle évaluation sur la trajectoire économique du pays.

Dans une déclaration empreinte de lucidité et de patriotisme, M. Diop a affirmé que « la dégradation de la note du Sénégal ne doit pas nous détourner de l’essentiel ». Pour lui, une notation technique ne saurait ni définir la vision du pays ni freiner sa détermination collective à bâtir un avenir solide et autonome.

« Notre avenir dépend surtout de ce que nous créons, transformons et produisons ici, chez nous ; de notre travail, de notre rigueur et de notre solidarité », a-t-il insisté, appelant à recentrer les énergies sur la production locale, l’innovation et la formation.

Le Directeur général de la SAR a également rappelé que le gouvernement agit activement pour renforcer la souveraineté économique nationale, dans un contexte mondial marqué par l’instabilité et la compétition accrue pour les ressources.

« À nous de concentrer nos efforts sur ce qui compte : produire, innover, former, bâtir », a ajouté Mamadou Abib Diop, avant de conclure que le destin du Sénégal ne sera pas déterminé par une ligne de notation, mais par « notre volonté partagée d’avancer ensemble et de compter sur nous-mêmes ».

Ce message, à la fois rassurant et mobilisateur, s’inscrit dans une dynamique de confiance et de responsabilité collective, alors que le Sénégal poursuit ses efforts pour consolider sa base industrielle et renforcer son indépendance économique.