Le Sénégal ne mérite pas cette honte : pour la défense de notre dignité républicaine et de notre héritage historique

J’ai appris avec une profonde consternation que le président Macky SALL pourrait être mis en accusation, sur initiative du groupe parlementaire du PASTEF dirigé par l’honorable Mohamed Ayib DAFFÉ.

Si cette décision se concrétise, elle marquera une tache indélébile dans l’histoire politique du Sénégal: une honte nationale, une rupture morale, un affront à nos traditions républicaines les plus sacrées.

Le Sénégal, terre d’équilibre, d’honneur et de mesure, a toujours su conjuguer la force de la démocratie et la sagesse de la tradition. Petit par sa taille, mais immense par son prestige et grand par ses hommes, notre pays s’est construit sur des valeurs séculaires comme:

La Teranga, cette hospitalité qui dépasse le simple accueil pour devenir une philosophie de paix et de respect.

Le dialogue, pilier de notre vivre-ensemble.

La modération, vertu cardinale de nos institutions.

Nos anciens dirigeants de Léopold Sédar SENGHOR à Abdou DIOUF, de Abdoulaye WADE à Macky SALL malgré leurs divergences, ont toujours incarné retenue, pudeur du pouvoir et respect de la République.

S.E.M le Président SENGHOR, après la crise de 1962 et les manifestations sanglantes de la Médina, aurait pu traquer ses opposants ; il a choisi la stabilité.

S.E.M le Président DIOUF, confronté aux tensions de 1988 et à l’assassinat de Me Babacar Sèye en 1993, aurait pu céder à la colère ; il a choisi le calme et la continuité.

S.E.M le Président WADE, après des décennies d’emprisonnement et d’humiliations politiques, aurait pu régler des comptes ; il a choisi la grandeur.

Jamais, au grand jamais, un chef d’État sénégalais n’a été accusé par son successeur. C’est ce pacte moral invisible mais sacré qui a protégé notre démocratie pendant plus de soixante ans.

La démocratie sénégalaise est une lumière africaine. Notre pays n’a jamais connu de coup d’État militaire. Nos soldats, nos institutions, et nos guides religieux et coutumiers en sont la garantie. Ce pays a été bâti sur le dialogue, sur la foi, sur le courage.

Ne le laissons pas sombrer dans le ridicule. Ne trahissons pas nos valeurs pour satisfaire des rancunes politiques.

Des hommes tels que Serigne Abdou Aziz Sy Dabakh, Serigne Fallou MBACKÉ, Serigne Saliou Mbacké, Cheikh Abdoulaye Dieye, Thierno Mountaga Tall, El Hadj Malick Sy, Cheikh Al Islam Ibrahim Niasse, et bien d’autres, ont toujours été des amortisseurs dans les moments de tension, enseignant la patience, la justice et le consensus.

Sama Njit, bul ko diapp, bul ko niakal fayda. Nangu leen jàmm te musal leen réew. Respectez vos dirigeants, critiquez-les si besoin, mais préservez toujours la paix du pays.

Nos chefs coutumiers, dans le Fouladou, le Cayor, le Cap-Vert, le Baol, le Sine et en Casamance ont perpétué la culture du ndigël (le conseil), du jom (la dignité) et du kersa (le respect).

Nos premières dames, de Mme Colette SENGHOR à Mme Marième Faye SALL, en passant par Mme Élisabeth DIOUF, Mme Viviane WADE et aujourd’hui Mme Marie Khone FAYE et Absa FAYE ont incarné l’image apaisée et humaine du pouvoir sénégalais. Un pouvoir qui écoute, pardonne, assiste, soigne et soutient.

Nos intellectuels, le Professeur Cheikh Anta DIOP, le professeur Souleymane Bachir DIAGNE, le professeur Alioune DIOP, le professeur Amadou Makhtar MBOW, le professeur Boubacar Boris DIOP et le plus jeune professeur Felwine SARR et bien d’autres ont défendu un Sénégal du dialogue et de la culture, loin des règlements de comptes. Nos étudiants(y compris leurs dirigeants, dont moi même l’un des leurs) ont été le miroir de notre démocratie : critiques, exigeants, parfois révoltés, mais profondément patriotes.

Mettre un ancien chef d’État en accusation constituerait un précédent dangereux. Aujourd’hui, accuser Macky SALL, c’est franchir la ligne rouge que SENGHOR, DIOUF et WADE ont toujours refusé de franchir. C’est transformer la justice en instrument de revanche politique et ternir l’image du Sénégal aux yeux du monde et je déconseille au président en exercice S.E.M Bassirou Diomaye Faye qu’une honte pareille se produit Durand son magistère.

Nos partenaires internationaux de la CEDEAO, de l’Union africaine, des institutions de Bretton Woods, des investisseurs régionaux et alliés diplomatiques observent déjà. Que se passe-t-il au Sénégal, ce pays jadis modèle de démocratie ?

Mettre S.E.M Macky SALL en accusation avec toutes ses réalisations pour le peuple sénégalais, c’est affaiblir la stabilité politique, décourager l’investissement, et dégrader la crédibilité internationale du pays. C’est humilier la République sénégalaise.

Le Sénégal est un pays de valeurs, de foi et de mémoire. Nous avons toujours réglé nos différends par la discussion, le dialogue et le consensus, évitant le sang là où d’autres nations se sont déchirées.

Aujourd’hui, plus que jamais, nos leaders religieux, intellectuels, anciens présidents, femmes de paix, chefs traditionnels, jeunes et étudiants doivent se lever pour dire non à cette dérive.

Non pas pour défendre une personne, mais pour défendre l’honneur du Sénégal, un pays qui a donné au monde des modèles de leadership, de sagesse et de dignité. Ne sacrifions pas notre héritage sur l’autel des passions populistes. Car accuser un ancien président, c’est compromettre un demi-siècle d’équilibre, de paix et de respect mutuel.

Ce n’est pas seulement S.E.M Macky SALL qui serait sali, c’est le Sénégal qui serait abaissé. Demain, nos enfants et petits-enfants paieront le prix de cette erreur historique.

Le Sénégal ne doit pas devenir une République de vengeance.

Le Sénégal doit rester une nation d’honneur, de dialogue et de grandeur, la nation de la Teranga, du pardon et de la dignité.

Le Sénégal des hommes debout.

Le Sénégal, c’est nous.

Le Sénégal, c’est nos mères, nos marabouts, nos anciens, nos enfants.

Et le Sénégal, ce n’est pas la haine.

C’est le respect, la paix et la dignité.

Oui au Sénégal éternel, au Sénégal de la paix, du respect et de la dignité.

Oui au Sénégal de la Teranga et de la République.

Vive la République !

Vive la démocratie sénégalaise !

Vive le Sénégal éternel, le Sénégal digne et debout !

Président Mr Bougar DIOUF #2029

