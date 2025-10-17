Opinions

Plus d’état moins d’étau ! Par Madere Fall

Xalima
By
Xalima
ByXalima
Follow:
1 Comment
2 Min Read

Au Sénégal de nos jours, l’état s’est substitué à l’étau qui se resserre autour des voix discordantes ,ces laudateurs des deux camps opposés .
Rien,absolument rien ne justifie le maintien de ces deux compatriotes sénégalais en prison ( Badara Gadiaga et Abdou nger) .
Ils n’ont pas dévalisé, ils n’ont pas diffusé de fausses nouvelles ( même si les vraies nouvelles n’existent que dans le camp des laudateurs du régime)
Je suis déçu, mais aussi très surpris par cette soif de revanche mise en branle par ce nouveau régime .
Les priorités sont ailleurs les gars!
Ces petits chroniqueurs d’occasion n’ont pas leur place en prison, juste pour avoir manqué de respect à Ousmane Sonko . Il faut savoir pardonner et faire preuve d’humilité et d’humanisme !
Qu’est ce Sonko na pas dit aux autorités de l’ancien régime ?
Soyez sérieux et sereins , faites bouger le l’économie du pays au lieu de passer votre temps à interpeller les gens pour leurs opinions.
Ce que Macky Sall n’a pas réussi avec toute sa puissance d’alors, je ne pense pas que vous pouvez le réussir .
Trop c’est trop !
Les gens meurent comme des mouches au Sénégal à cause de la pauvreté et le laxisme noté dans la gestion du transport . Ce domaine névralgique laissé entre les mains d’irresponsables, sans éducation civique, ou morale et parfois formés dans la rue .
En une semaine j’ai vu trois jeunes garçons perdre la vie dans des accidents tragiques .
La route et les motos Jakarta tuent plus que le cancer !
Aidez les gens à vivre normalement, c’est un minimum. La vie est courte et chaque humain a droit à un minimum vital !
Madere fall
Kaolack-Senegal

Share This Article
Previous Article Festival international de lutte sénégalaise à Montréal : un face-à-face explosif entre Modou Lô et Sa Thiès ce samedi
Next Article Pourquoi attendre la confirmation du FMI ? Par Pape Sadio THIAM
1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
Ad image

XALIMA TV

ÉconomieXalima TV

ARCOP : Dr Moustapha Djité revient sur les défis de la commande publique

By
Xalima
PolitiqueXalima TV

Habib Sy : “Macky Sall est maîtrisable” la question des missions politiques à l’étranger sous le feu des critiques

By
Xalima
PolitiqueXalima TV

ONU -Diplomatie : Dr Daouda Ngom appelle Macky Sall à plus de retenue et d’élégance républicaine

By
Xalima
CelebritesXalima TV

Massamba, fils de Cheikh Lô, témoigne de sa blessure lors des événements politiques de 2023

By
Xalima

Nos lecteurs ont lu ensuite

Opinions

La dette cachée du Sénégal : quand le mensonge d’État devient une faute morale

Opinions

Souleymane Bachir Diagne, le savant de l’universel !

Opinions

Souveraineté proclamée, dépendance aggravée : le paradoxe du budget 2026

Opinions

Pourquoi attendre la confirmation du FMI ? Par Pape Sadio THIAM

Previous Next
A LIRE AUSSI
Sports

Un jeune footballeur sénégalais retrouvé mort à Kumasi : le ministère des Affaires étrangères ouvre une enquête

A la Une Sports

L’Afrique entraîne l’Afrique : la nouvelle ère du football continental

A la Une Sports

Festival international de lutte sénégalaise à Montréal : un face-à-face explosif entre Modou Lô et Sa Thiès ce samedi

Sports

Sénégal vs Brésil : un choc amical de prestige à Londres

Football Sports

Le Sénégal mobilisé après la qualification au Mondial : le chef de l’État fixe le cap