Plus d’état moins d’étau ! Par Madere Fall

Au Sénégal de nos jours, l’état s’est substitué à l’étau qui se resserre autour des voix discordantes ,ces laudateurs des deux camps opposés .

Rien,absolument rien ne justifie le maintien de ces deux compatriotes sénégalais en prison ( Badara Gadiaga et Abdou nger) .

Ils n’ont pas dévalisé, ils n’ont pas diffusé de fausses nouvelles ( même si les vraies nouvelles n’existent que dans le camp des laudateurs du régime)

Je suis déçu, mais aussi très surpris par cette soif de revanche mise en branle par ce nouveau régime .

Les priorités sont ailleurs les gars!

Ces petits chroniqueurs d’occasion n’ont pas leur place en prison, juste pour avoir manqué de respect à Ousmane Sonko . Il faut savoir pardonner et faire preuve d’humilité et d’humanisme !

Qu’est ce Sonko na pas dit aux autorités de l’ancien régime ?

Soyez sérieux et sereins , faites bouger le l’économie du pays au lieu de passer votre temps à interpeller les gens pour leurs opinions.

Ce que Macky Sall n’a pas réussi avec toute sa puissance d’alors, je ne pense pas que vous pouvez le réussir .

Trop c’est trop !

Les gens meurent comme des mouches au Sénégal à cause de la pauvreté et le laxisme noté dans la gestion du transport . Ce domaine névralgique laissé entre les mains d’irresponsables, sans éducation civique, ou morale et parfois formés dans la rue .

En une semaine j’ai vu trois jeunes garçons perdre la vie dans des accidents tragiques .

La route et les motos Jakarta tuent plus que le cancer !

Aidez les gens à vivre normalement, c’est un minimum. La vie est courte et chaque humain a droit à un minimum vital !

Madere fall

Kaolack-Senegal