A la UneActualites

Édition spéciale : La liberté de la presse au Sénégal, entre tradition démocratique et tensions contemporaines

diatiger
By
diatiger
1 Comment
1 Min Read

Longtemps cité en exemple en Afrique de l’Ouest pour la vitalité de son débat public et le pluralisme de ses médias, le Sénégal traverse depuis quelques années une période d’incertitude concernant la liberté de la presse. L’arrestation de journalistes, la suspension de certains médias et la pression croissante sur les rédactions soulèvent des inquiétudes quant à l’avenir d’un espace médiatique autrefois considéré comme l’un des plus libres de la région.

Au cœur des préoccupations figurent les rapports tendus entre pouvoir politique et presse indépendante. Plusieurs affaires récentes ont mis en lumière des accusations d’atteinte à la liberté d’expression, notamment à travers des blocages de sites d’information ou des convocations de journalistes pour « diffusion de fausses nouvelles ». Ces mesures, souvent justifiées par les autorités au nom de la sécurité publique ou de la lutte contre la désinformation, sont perçues par de nombreux observateurs comme un recul des acquis démocratiques.

https://www.youtube.com/watch?v=CjlzzFl-6oc

Share This Article
Previous Article Sommet de Luanda 2025 : le Sénégal défend sa vision pour des infrastructures modernes
Next Article Affaire Maïmouna Ndour Faye : indignation du Conseil de l’Ordre après l’empêchement de Me Sall
1 Comment

  • FAUX : vous travaillez contre les intérêts du Sénégal. Vous travaillez pour vos propres intérêts. Vous êtes délégataires de l’agenda politique d’hommes politiques affairistes. Quand des journalistes travaillent pour mettre la pression à un régime dans un agenda politique ce n’est plus du journalisme c’est du vagabondage. Quand des journalistes travaillent pour nuire à un régime démocratiquement élu par le peuple sénégalais, ce n’est plus du journalisme c’est du gangstérisme. Enlevez vos cagoules et enfilez des manteaux politiques et présentez vous devant le peuple sénégalais souverain pour demander des voix. Sinon tout ce que vous faites relève de l’irresponsabilité et de la haine.

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
Ad image

XALIMA TV

A la UneXalima TV

Diodio Glow Skin, miroir d’un désastre national

By
Xalima
ÉconomieXalima TV

Avec Abdoulaye Cissé, vivez les Assemblées du FMI à Washington comme si vous y étiez !

By
Xalima
ÉconomieXalima TV

ARCOP : Dr Moustapha Djité revient sur les défis de la commande publique

By
Xalima
PolitiqueXalima TV

Habib Sy : “Macky Sall est maîtrisable” la question des missions politiques à l’étranger sous le feu des critiques

By
Xalima

Nos lecteurs ont lu ensuite

Actualites

Extradition de Madiambal Diagne : verdict attendu le 25 novembre

A la UneOpinions

Devant l’immeuble « Glow Skin », le visage nu du chômage sénégalais

Actualites

Secteur minier : le président Faye appelle au “respect scrupuleux” de la réglementation nationale

A la UneActualites

Affaire du riz du Fonds Covid-19 : non-lieu pour les importateurs, le parquet interjette appel

Previous Next
A LIRE AUSSI
Lutte Sports

Franc élu meilleur lutteur de la saison 2024-2025

Football

Issaga Kane sacré meilleur footballeur du championnat sénégalais par l’ANPS

Football Sports

Édouard Mendy, lauréat du Trophée Jules François Bocandé 2025

Sports

ANPS 2025 : Saly Sarr sacrée meilleure sportive de l’année, Edouard Mendy et Issiaga Kane parmi les lauréats

Sports

Brésil – Sénégal : la Seleção affiche ses ambitions, Ancelotti mise sur ses cadres et quelques jeunes révélations