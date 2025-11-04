Abdourahmane Diouf, l’homme qui voulait diviser le duo Diomaye Sonko

Ce n’est pas la première fois qu’ Abdourahmane Diouf essaie de se mettre en avant aux dépens du Premier Ministre Ousmane Sonko.

Son slogan “Ass Moy Diomaye” à la place de “Sonko Moy Diomaye” montre clairement sa tentative désespérée de remplacer le Premier Ministre Ousmane SONKO et la place qu’il occupe à côté du Président de la République.

Heureusement, les sénégalais qui tiennent au duo Ousmane SONKO et Bassirou Diomaye Faye ont vite compris la tentative de diviser pour mieux régner du Ministre Abdourahmane Diouf face à la force de PASTEF et le charisme de son leader Ousmane SONKO.

Effectivement, ce dernier a une fois de plus montré son manque de d’honnêteté politique et de crédibilité, mais cela n’est pas une surprise pour les sénégalais qui le connaissent bien: Abdourahmane Diouf alias “Ass” n’a jamais été un politicien loyal mais reste une coquille vide qui n’a aucun militant derrière lui.

ASS, UNE COQUILLE VIDE SANS BASE POLITIQUE !

Lors d’une cérémonie organisée pour son parti AWALÉ, les nombreux invités se sont substitués à des militants inexistants, dans une tentative désespérée de donner l’impression d’une mobilisation populaire.

Par là, on dirait que le faux ami du Président Diomaye a confondu la salle du CICES avec un bus de transport en commun, il a cru que les gens allaient monter à bord juste pour voir son visage !

Mais le ridicule a atteint son comble lorsque la responsable des femmes a demandé à la salle de répéter : “Diomaye ! Diomaye ! Diomaye !”.

La salle est restée silencieuse, muette, laissant le ministre seul face à son ambition démesurée: Pas de militants pour Ass, pas de femmes derrière la présidente des femmes !

Les invités ont refusé de jouer le rôle de militants et d’applaudisseurs, voyant clair dans le jeu de Abdourahmane Diouf.

On dirait qu’ils ont compris qu’ils voulaient être utilisés pour donner l’impression qu’une foule de militants est venu répondre à l’appel de Ass, ce qui est visiblement faux.

Voilà un chef de parti sans militants avec une responsable des femmes sans femmes pour applaudir et sauver la face devant des invités gênés et troublés…malgré sa position de ministre dans le gouvernement.

Ils voient clair dans son jeu et savent que Abdourahmane Diouf n’est qu’un politicien opportuniste qui cherche à se faire mousser.

Il est temps pour lui de démissionner et de laisser les Sénégalais tranquilles.

Le peuple sénégalais mérite mieux que des politiciens déloyaux et opportunistes comme lui. Ousmane SONKO n’est pas son égal.

Thioute dey kham lekam !

Maître Oumar TAMBA, responsable des cadres du parti ADAE/J