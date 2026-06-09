Contrôle de sécurité des Lions : la FSF clarifie la vidéo devenue virale

XALIMANEWS: La Fédération Sénégalaise de Football (FSF) a apporté des précisions à la suite de la diffusion sur les réseaux sociaux d’une vidéo montrant des joueurs et membres du staff de l’équipe nationale du Sénégal soumis à un contrôle de sécurité sur le tarmac d’un aéroport.

Dans un communiqué, l’instance dirigeante du football sénégalais indique que, contrairement à certaines informations relayées, ce contrôle ne s’est pas déroulé à l’arrivée de la délégation à San Antonio, mais lors de l’embarquement à l’aéroport de Raleigh, le dimanche 7 juin 2026, avant le départ du vol.

La FSF explique que, dans le cadre de l’organisation logistique du déplacement, le bus transportant les Lions a quitté l’hôtel pour rejoindre directement le tarmac de l’aéroport. Cette procédure a permis aux joueurs et aux membres du staff d’effectuer les contrôles de sécurité et de police au pied de l’avion, sans passer par les zones habituelles de l’aérogare ni par les salles d’embarquement.

Selon la Fédération, cette disposition visait principalement à optimiser le temps de déplacement de la délégation et à faciliter son embarquement à bord du vol privé affrété pour rejoindre San Antonio.

La FSF souligne par ailleurs que l’ensemble des opérations s’est déroulé dans le strict respect des règles de sûreté aéroportuaire en vigueur et qu’aucun incident particulier n’a été enregistré.

Enfin, l’instance rassure que le vol privé reliant Raleigh à San Antonio s’est effectué dans d’excellentes conditions et que toute la délégation sénégalaise est arrivée à destination sans difficulté.