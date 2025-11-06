Mamadou Sarr et Ibrahima Mbaye, deux nouvelles promesses pour l’avenir des Lions

Le Sénégal continue d’attirer les talents de demain. Pour affronter le Brésil et le Kenya en novembre, le sélectionneur Pape Thiaw a convoqué deux nouveaux visages : Mamadou Sarr, défenseur central de l’Olympique Lyonnais, et Ibrahima Mbaye, attaquant du Paris Saint-Germain. Deux jeunes joueurs promis à un avenir radieux, qui ont choisi de porter les couleurs de la Tanière.

Mamadou Sarr, héritier d’un Lion et patron en devenir

Sous son allure calme et son visage juvénile, Mamadou Sarr dégage une autorité rare. À 20 ans à peine, le défenseur central de l’Olympique Lyonnais incarne la nouvelle génération du football moderne : élégante, intelligente et sûre d’elle.

Né le 29 août 2005 à Martigues, fils de Pape Sarr Lion de la génération 2002 –, Mamadou évolue au poste de défenseur central (1,94 m), mais son jeu va bien au-delà de la taille et de la force. Il a choisi le Sénégal, et Pape Thiaw l’a convoqué pour les matchs contre le Brésil et le Kenya.

Difficile de ne pas mentionner son père, Pape Sarr, vice-champion d’Afrique et quart de finaliste du Mondial 2002. Mamadou a grandi dans cet héritage sans jamais se cacher derrière le nom. Il a tracé sa voie, patiemment.

Passé par les centres de formation de Lens et de Lyon, il a impressionné très tôt par sa maturité et sa lecture du jeu. Capitaine à seulement 16 ans, il mène Lyon à la victoire en Coupe Gambardella 2022 avant de découvrir la Ligue 1 à 17 ans.

« De la génération 2005 à Lyon, Mamadou a toujours été surclassé, pas seulement pour son physique, mais pour son talent et son leadership », rappelle un observateur du football français.

À 19 ans, il s’impose progressivement dans l’effectif professionnel de l’OL, au sein d’un club réputé pour la qualité de sa formation.

« C’est déjà l’un des meilleurs jeunes défenseurs de Ligue 1, à seulement 20 ans. Il est prêt pour le très haut niveau », souligne un proche du staff sénégalais.

Puissant sans brutalité, calme sans mollesse, Mamadou Sarr défend avec la tête autant qu’avec les jambes. Bon relanceur, solide dans les duels, il incarne cette nouvelle race de défenseurs capables de casser les lignes comme de fermer les espaces.

Avec plus de trente sélections chez les jeunes en équipe de France, un titre de champion d’Europe U17 (2022) et une finale d’Euro U19 (2024), il appartient à la génération dorée du football français. Désormais, il met son talent au service du Sénégal, comme un passage de témoin symbolique entre deux générations de Lions.

Ibrahima Mbaye, la pépite offensive du PSG

Né à Trappes d’un père sénégalais et d’une mère marocaine, Ibrahima Mbaye commence le football à cinq ans à l’ES Guyancourt, avant de rejoindre le FC Versailles puis le Paris Saint-Germain en 2018. Il n’a que dix ans lorsqu’il intègre le centre de formation parisien, où il se distingue rapidement par sa vitesse, sa technique et son sens du but.

Le 16 août 2024, il joue son premier match professionnel avec le PSG, titularisé lors de la première journée de Ligue 1 face au Havre. Il devient alors le plus jeune joueur de l’histoire du club à débuter un match officiel. Quelques mois plus tard, il remporte le Titi d’Or 2024, récompensant le meilleur jeune du centre de formation.

En janvier 2025, alors qu’il est convoité par plusieurs clubs étrangers, il signe son premier contrat professionnel avec le PSG. Le 25 mars suivant, il entre dans l’histoire en marquant son premier but en Ligue 1 face à Saint-Étienne, devenant le troisième plus jeune buteur du club.

En fin de saison, il participe à un triplé historique : Championnat de France, Coupe de France et première Ligue des champions du PSG, où il reste sur le banc lors des deux finales.

À 17 ans seulement, Ibrahima Mbaye attire déjà les regards par sa maturité et son potentiel. Explosif, technique, capable de jouer dans l’axe ou sur les ailes, il représente parfaitement le profil recherché par Pape Thiaw pour dynamiser l’attaque sénégalaise.

L’avenir est déjà là

En intégrant Sarr et Mbaye, le sélectionneur Pape Thiaw envoie un signal clair : le futur du Sénégal se prépare dès maintenant.

Deux joueurs à fort potentiel, formés dans des environnements exigeants, prêts à apprendre auprès des cadres et à incarner la relève.

Leur arrivée en sélection marque un tournant : celui d’une génération qui allie héritage et ambition, tradition et modernité. Mamadou Sarr et Ibrahima Mbaye ne sont pas seulement des espoirs, mais déjà les visages d’un futur prometteur pour le football sénégalais.