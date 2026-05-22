Infrastructures bloquées : Ousmane Sonko exige l’achèvement rapide et la mise en service des projets publics

XALIMANEWS: Le Premier ministre du Sénégal, Ousmane Sonko, a demandé jeudi aux membres du gouvernement d’accélérer l’achèvement et la mise en service des infrastructures publiques actuellement en cours de réalisation à travers le pays.

Lors du conseil interministériel consacré aux infrastructures, tenu à Dakar, le chef du gouvernement a insisté sur la nécessité de lever rapidement les blocages administratifs, financiers et techniques qui freinent plusieurs projets stratégiques.

Concernant les infrastructures maritimes et portuaires, il a invité la ministre des Pêches et de l’Économie maritime à prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer leur exploitation rapide et efficace, notamment à travers des partenariats public-privé.

Parmi les infrastructures concernées figurent le port de Foundiougne-Ndakhonga, le quai de pêche de Ndangane Sambou, le point de débarquement aménagé de Soumbédioune ainsi que les sites de transformation de Rufisque. Les dragues de l’Agence nationale des affaires maritimes basées dans les régions de Kaolack et Fatick sont également concernées.

Le gouvernement a recensé au total 62 projets d’infrastructures actuellement bloqués. Parmi eux figurent l’Université du Sine-Saloum El Hadj Ibrahima Niass, les espaces numériques ouverts, les aéroports régionaux de Saint-Louis, Matam et Kolda, le terminal à conteneurs du port de Ndayane, les chambres froides ainsi que le mémorial du bateau “Le Joola”.

La reconstruction de l’hôpital Aristide-Le-Dantec à Dakar fait aussi partie des projets concernés par ces blocages.

Selon le Premier ministre, un comité chargé du recensement des infrastructures et du suivi des décisions du conseil interministériel sera mis en place afin de prendre les mesures financières, administratives et juridiques nécessaires pour relancer et finaliser ces projets.

Ousmane Sonko a assuré que la finalisation des infrastructures se fera « dans le respect de toutes les exigences de qualité et de coût requises ».

Le chef du gouvernement a également insisté sur l’intégration des réseaux d’eau, d’électricité et de télécommunications dans la planification des projets publics. Il a demandé aux ministres de veiller à une meilleure prise en charge des équipements techniques, des modèles d’exploitation et de la maintenance durable des infrastructures.

Concernant les maisons de la jeunesse et de la citoyenneté en construction dans plusieurs localités du pays, notamment à Tivaouane, Mbour, Linguère, Ranérou, Bambey, Diourbel, Kaolack et Tambacounda, le Premier ministre a fixé la date limite du 30 novembre 2026 pour leur équipement complet et leur mise en service.

Le conseil interministériel s’est également penché sur les fermes villageoises “Naatangué” ainsi que sur plusieurs agropoles en cours de développement à Mpal, Adéane, Dioulacolon et Mbellacadiao.

Ousmane Sonko a demandé aux ministères concernés de définir, avec des partenaires privés, des modèles d’exploitation durables afin d’assurer la rentabilité et l’utilité sociale de ces infrastructures agroindustrielles.

Le Premier ministre a par ailleurs évoqué différentes options de valorisation des infrastructures publiques, notamment la location, les concessions de longue durée, les baux emphytéotiques ou d’autres formes de partenariats public-privé destinés à mobiliser de nouveaux investissements.

Les stades nationaux, les infrastructures sportives, les parcs nationaux, les réserves naturelles ainsi que le patrimoine immobilier des missions diplomatiques sénégalaises à l’étranger ont également été abordés lors de cette réunion gouvernementale.

Enfin, le chef du gouvernement a demandé aux structures publiques concernées de proposer des mécanismes de recyclage et de valorisation des actifs immobiliers et fonciers de l’État, y compris ceux des armées, afin d’en optimiser l’exploitation au service de l’intérêt national.