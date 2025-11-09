Ousmane, l’eternel opposant de Sonko !

J’ai suivi avec beaucoup d’intérêt le phénoménal homme politique Ousmane Sonko. Avant de l’écouter, franchement je n’avais aucune idée de ce qu’il allait dire à ses militants, ses con-patriotes et ses compatriotes sénégalais .

J’ai vu un Ousmane Sonko très en verve, très à l’aise dans un discours cohérent mais aussi tres attrayant. Ousmane Sonko quand il parle on l’écoute forcément.

L’éternel opposant a sans doute senti le vide de l’espace politique qui brille par l’absence d’opposants. Ousmane est obligé de se rebeller contre ses alliés après avoir neutralisé tous les voleurs du régime sortant. Quand il aura fini de se séparer des alliés à la fois ambitieux et parfois même prétentieux, il s’attaquera forcément au peuple qui le soutient !

C’est dans la nature de l’homme .

Il a le pouvoir, il veut l’exercer ! . Et je trouve cela normal . Je n’ai jamais été d’accord avec ses adversaires qui veulent légitimer la présidence de Diomaye par n’importe quelle raison.

La raison que je trouve plausible, véridique, c’est que c’est par la volonté de Sonko . Comme ce fût la volonté de Macky Sall et de ses partisans de l’éloigner éternellement du pouvoir . Et ceci par tous les moyens atroces et non conventionnels.

Diomaye doit rendre le pouvoir à son propriétaire légitime c’est cela la vérité !

Et c’est cela que Diomaye nous avait dit en cas de conflit entre lui et son frère et idole Ousmane Sonko.

Le président de pastef ne compte pas attendre 2029 pour occupe le fauteuil présidentiel et quiconque veut l’en empêcher le trouvera sur chemin. Les moyens constitutionnellement possibles mêmes s’ils n’existent pas à present le seront par une simple retouche de la charte suprême .

Rappelez vous de ce fameux article 35 qui installât le premier ministre Abdou Diouf au sommet de l’Etat après la démission de Leopold Senghor.

Madere

Kaolack . Senegal