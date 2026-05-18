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À la mémoire de Pape Demba Ndiaye, dit « Lam », fils de la Médina, homme de scène et de cœur.

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Hommage à un enfant de la Médina

Trois ans déjà que tu es parti : 18 mai 2023 – 18 mai 2026.

Certaines vies ne s’éteignent jamais vraiment. Des voix qui continuent de résonner bien après le silence. Celle de Pape Demba Ndiaye appartient à ces voix-là.

Fils de la Médina, il n’a jamais cessé d’y appartenir. Ce quartier n’était pas seulement son origine : il était sa respiration, sa mémoire, sa vérité. Au cœur de ses ruelles animées, du bruit des conversations croisées, des rires spontanés et des débats sans fin, il a trouvé sa première scène. Avant les projecteurs, avant les applaudissements, il y avait la Médina exigeante, vivante, sincère.

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C’est là qu’il a appris à observer les gens, à écouter leurs mots, à comprendre leurs silences. C’est là qu’il a forgé ce regard unique qui fera plus tard sa force d’acteur : un regard qui ne juge pas, mais qui comprend.

Le théâtre comme prolongement du quartier

Quand Pape Demba Ndiaye montait sur scène, il ne quittait jamais vraiment la Médina. Il l’emportait avec lui.

Son jeu n’était pas une performance distante : c’était une conversation avec le peuple. Ses personnages avaient l’odeur des rues, la chaleur des marchés, la spontanéité des voisins de quartier. Il faisait rire, certes, mais ce rire portait toujours quelque chose de vrai, parfois même de profond.

Dans chaque rôle, on retrouvait un peu de la vie quotidienne : les soucis simples, les joies partagées, les contradictions humaines. Il transformait le quotidien en art sans jamais le trahir.

Un homme resté fidèle à ses racines

La reconnaissance ne l’a jamais éloigné de là où tout a commencé. La Médina est restée son point d’ancrage, son refuge, sa famille élargie.

Il revenait parmi les siens sans distance, sans barrière, avec cette simplicité rare des artistes profondément enracinés dans leur peuple. Pour les jeunes, il était plus qu’un comédien : il était une preuve vivante que l’on peut venir d’un quartier populaire et marquer l’histoire culturelle d’un pays sans renier son identité.

Beaucoup se souviennent de lui comme d’un homme accessible, attentif, toujours prêt à encourager, à conseiller, à transmettre.

Une lumière du théâtre sénégalais

Avec lui, le théâtre sénégalais a perdu une voix authentique, une présence chaleureuse, une mémoire vivante du peuple. Mais son héritage ne s’est pas arrêté.

Il continue de vivre dans ceux qu’il a inspirés, dans les scènes qu’il a illuminées, dans les rires qu’il a déclenchés et dans les émotions qu’il a laissées derrière lui.

La Médina se souvient

Aujourd’hui encore, la Médina garde son nom dans ses murmures. Comme si les murs, les ruelles et les places continuaient de raconter son passage. Comme si son esprit habitait encore les lieux où il a grandi.

Et dans le cœur de ceux qui l’ont connu ou admiré, Pape Demba Ndiaye reste ce qu’il a toujours été : un homme du peuple, un homme de vérité, un homme de scène.

Repose en paix, Lam

Ton théâtre continue. La Médina te garde. Ton souvenir ne s’efface pas.

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