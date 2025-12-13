Matchs amicaux et calendrier international : les Lions affûtent leurs armes pour 2026

Au-delà de la CAN 2025, la Fédération Sénégalaise de Football se projette déjà vers les échéances mondiales, notamment la Coupe du Monde FIFA 2026. Le Comité exécutif est revenu sur la stratégie de préparation de l’équipe nationale à travers des matchs amicaux de haut niveau, jugés indispensables pour maintenir la compétitivité des Lions sur la scène internationale.

Un premier match est d’ores et déjà confirmé. Le Sénégal affrontera les États-Unis le 31 mai 2026 dans le cadre d’une rencontre amicale internationale. Ce match s’inscrit dans une dynamique de préparation face à des adversaires de renom, capables de mettre l’équipe nationale à l’épreuve avant le Mondial.

Par ailleurs, des propositions de matchs amicaux contre l’Arabie Saoudite et l’Argentine sont actuellement en cours de finalisation pour la fenêtre FIFA du mois de mars 2026. Ces potentielles confrontations traduisent l’ambition de la FSF d’exposer les Lions à des styles de jeu variés et à des équipes de très haut niveau.

Dans cette même perspective, une agence spécialisée a été contractée pour accompagner la Fédération dans le choix du futur camp de base des Lions durant la Coupe du Monde 2026. Ce travail est mené en étroite collaboration avec l’Ambassade du Sénégal à Washington, et une mission est prévue pour visiter l’ensemble des sites susceptibles d’accueillir la sélection nationale.