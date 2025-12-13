Sports

Présence présidentielle : Bassirou Diomaye Faye attendu au premier match des Lions au Mondial 2026

La Coupe du Monde FIFA 2026 revêt une importance particulière pour le Sénégal, tant sur le plan sportif que symbolique. À l’issue de la réunion du Comité exécutif de la Fédération Sénégalaise de Football, une annonce forte a été confirmée concernant la présence des plus hautes autorités de l’État.

Selon l’Ambassadeur du Sénégal à Washington, Son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, Président de la République du Sénégal, assistera au premier match des Lions à New Jersey lors du Mondial 2026. Cette présence présidentielle témoigne du soutien constant de l’État sénégalais à son équipe nationale et de l’enjeu que représente cette compétition pour le pays.

Au-delà du geste symbolique, cette annonce renforce la dimension nationale et fédératrice de la participation du Sénégal à la Coupe du Monde. Elle illustre également l’engagement des autorités à accompagner les Lions dans leur quête de performance et de rayonnement international.

Alors que la FSF poursuit la structuration de la préparation sportive et logistique de l’équipe, cette implication au plus haut niveau de l’État vient conforter les joueurs et le staff technique dans leur mission, avec l’ambition de porter haut les couleurs du Sénégal sur la scène mondiale.

Previous Article Matchs amicaux et calendrier international : les Lions affûtent leurs armes pour 2026
Next Article CAN 2025 : Pape Thiaw dévoile une liste équilibrée et ambitieuse pour les Lions du Sénégal
LES PLUS LUS
