La préparation des Lions du Sénégal pour la CAN Maroc 2025 entre dans sa phase active

La Fédération Sénégalaise de Football a officiellement lancé la phase opérationnelle de préparation de l’équipe nationale en vue de la Coupe d’Afrique des Nations Maroc 2025. Réuni le vendredi 12 décembre 2025, le Comité exécutif de la FSF a arrêté plusieurs décisions majeures destinées à assurer une organisation rigoureuse et efficace autour des Lions.

Le regroupement de l’équipe nationale débutera le lundi 15 décembre 2025. Cette étape marque le coup d’envoi d’une préparation axée à la fois sur l’aspect sportif, logistique et administratif. Deux jours plus tard, le mercredi 17 décembre, la cérémonie officielle de remise du drapeau national se tiendra à la Salle des Banquets du Palais présidentiel à partir de 17 heures, un moment symbolique fort pour galvaniser les joueurs avant la compétition continentale.

Le départ de la délégation sénégalaise pour Tanger, au Maroc, est prévu le 19 décembre par vol spécial. En amont, une mission avancée, récemment revenue de Tanger, a permis de finaliser l’ensemble des dispositions techniques et logistiques liées au séjour et à la participation des Lions à la CAN 2025.

Dans un souci d’accompagnement des supporters, la FSF a également mis en place un bureau dédié à la facilitation de l’obtention des Fan ID au siège de la Ligue Sénégalaise de Football Professionnel. Le Comité exécutif a par ailleurs insisté sur la nécessité d’une circulation fluide, claire et uniforme de l’information, afin d’éviter toute confusion ou asymétrie durant cette période sensible.