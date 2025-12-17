Banque de la diaspora : Amadou Chérif Diouf annonce une plateforme digitale pour mobiliser l’épargne des Sénégalais de l’extérieur

Le Sénégal s’apprête à lancer la Banque de la diaspora, une néo-banque 100 % digitale affiliée à la Banque nationale pour le développement économique (BNDE), destinée à mieux capter les ressources financières des Sénégalais vivant à l’étranger et à les orienter vers l’investissement productif. L’annonce a été faite par le secrétaire d’État aux Sénégalais de l’extérieur, Amadou Chérif Diouf.

Initiée en 2024, cette plateforme innovante est le fruit d’un partenariat entre la BNDE et la fintech Kopar Express. Pour Amadou Chérif Diouf, la mise en place de cette banque constitue un tournant stratégique dans la politique de l’État en direction de la diaspora, appelée à jouer un rôle central dans le développement économique du pays.

« Ce partenariat que nous avons avec la BNDE va permettre à tous les Sénégalais de l’extérieur, où qu’ils soient, d’ouvrir un compte en ligne, avec un compte en euro et un autre en franc CFA », a expliqué le secrétaire d’État. À travers cette initiative, les autorités entendent faciliter l’accès aux services financiers, réduire les coûts de transfert d’argent et offrir des outils modernes de gestion financière accessibles via smartphone.

Selon Amadou Chérif Diouf, la Banque de la diaspora ne se limitera pas aux services bancaires classiques. Elle devra également servir de canal de mobilisation de l’épargne des expatriés, notamment à travers la souscription aux Appels publics à l’épargne (APE) et la participation au financement des grands projets structurants de l’État.

Toutefois, la concrétisation de cette néo-banque reste conditionnée à l’obtention du quitus de la Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO). « La finalisation du projet dépend désormais de la BCEAO », a précisé Amadou Chérif Diouf dans un entretien accordé à l’APS.

En attendant le feu vert de l’institution communautaire, l’application de la Banque de la diaspora sera présentée officiellement lors de la Journée nationale de la diaspora, prévue ce mercredi au Centre international de conférences Abdou Diouf de Diamniadio (CICAD).

À travers cette initiative, Amadou Chérif Diouf réaffirme la volonté des pouvoirs publics de renforcer les liens économiques avec la diaspora et de transformer ses transferts financiers en leviers durables de développement pour le Sénégal