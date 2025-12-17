Diaspora sénégalaise : 2 211 milliards FCFA transférés en 2024, un levier stratégique pour la souveraineté économique

XALIMANEWS: Les transferts d’argent des expatriés sénégalais ont atteint un niveau record de 2 211 milliards de francs CFA en 2024, dépassant largement l’aide publique au développement (APD) et confirmant le rôle vital de la diaspora dans l’économie nationale.

Selon les derniers chiffres de la Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO), les transferts financiers des Sénégalais de l’extérieur sont passés de 1 600 milliards FCFA en 2023 à 2 211 milliards FCFA en 2024, soit une progression significative représentant environ 12 % du Produit intérieur brut (PIB) du Sénégal.

Cette manne financière, en constante augmentation, constitue désormais une source de devises plus importante que l’aide internationale et rivalise avec plusieurs secteurs traditionnels d’exportation. Un constat qui renforce l’idée que la diaspora est devenue un pilier économique stratégique pour le pays.

« Cette diaspora est notre or financier. Elle est patriote, économiquement solide et mérite de devenir un acteur central du financement de notre souveraineté économique », a déclaré le Premier ministre Ousmane Sonko lors d’une récente conférence de presse.

Dans cette dynamique, les nouvelles autorités, engagées dans une politique de souveraineté économique, ont opté pour une réorientation stratégique de ces flux financiers, en ouvrant davantage les emprunts publics à la diaspora, à travers une approche fondée sur le patriotisme économique.

Diaspora Bond : un premier test concluant

Cette orientation a déjà produit des résultats concrets. La troisième opération d’Appel public à l’épargne (APE), lancée par le ministère des Finances et du Budget, a été un succès retentissant. Pour un objectif initial de 300 milliards FCFA, l’État a mobilisé 450 milliards, soit un taux de couverture de 150 %.

Selon le ministère des Finances, cette opération revêt un caractère particulier en raison de la participation massive de la diaspora sénégalaise, installée dans plus de 45 pays, aux côtés des investisseurs résidents et sous-régionaux.

À court terme, le Diaspora Bond constitue pour l’État du Sénégal une source immédiate de financement en devises fortes, permettant de réduire la pression sur la dette publique, de stabiliser le déficit budgétaire et d’éviter un recours plus coûteux aux marchés financiers internationaux.

Le gouvernement mise également sur le patriotisme de la diaspora, prête à accepter des taux de rémunération légèrement inférieurs à ceux du marché en échange d’une contribution directe au développement national.

Par ailleurs, l’afflux de devises contribue au renforcement des réserves de la BCEAO, un indicateur clé de la stabilité macroéconomique de la zone UEMOA.

Au-delà de l’aspect financier, les diaspora bonds favorisent la constitution d’une base d’investisseurs stables et fidèles, moins exposés aux turbulences des marchés internationaux. Ces “actionnaires-citoyens” pourraient, à terme, exercer une pression positive sur l’État, l’incitant à davantage de rigueur, de transparence et de redevabilité dans la gestion des fonds publics.