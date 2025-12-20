Sports

Accueil triomphal à Tanger : la diaspora sénégalaise galvanise les Lions

XALIMANEWS: Des dizaines de supporters sénégalais établis au Maroc ont réservé, vendredi soir, un accueil vibrant à l’équipe nationale du Sénégal à l’aéroport Tanger-Ibn Battuta, où les Lions ont atterri vers 21h30 à bord d’un vol spécial.

Dès le début de l’après-midi, des fans venus de toutes les régions du Royaume ont convergé vers l’aéroport pour vivre un moment de communion avec leurs héros. Drapés dans les couleurs nationales, drapeaux au front et tambours à la main, ils ont chanté, dansé et vibré sans interruption, défiant la pluie battante et un froid mordant.

La longue attente, rythmée par chants, percussions et slogans patriotiques, a transformé l’enceinte aéroportuaire en une véritable tribune improvisée. Cette mobilisation exceptionnelle prolonge l’ambiance de la dernière séance d’entraînement tenue jeudi au stade Léopold-Sédar-Senghor, à Dakar, où les supporters avaient déjà rempli les gradins pour encourager les Lions avant leur départ.

À Tanger, la ferveur s’est encore amplifiée grâce à la diaspora sénégalaise. Vers 22 heures, les joueurs ont rejoint le bus en direction du Fairmont Tazi Palace, leur hôtel, vêtus de costumes africains blancs identiques à ceux arborés lors de la cérémonie de remise du drapeau national par le chef de l’État.

DEPECHES

Coup dur pour les Lions : Assane Diao forfait pour la CAN 2025
Jeux Olympiques de la Jeunesse 2026 : Mandiaye Diallo alerte sur un risque de fiasco et appelle à un sursaut national
Le Peuple porte les Lions : un dernier rugissement avant la CAN 2025
« Ramenez la deuxième étoile » : Diomaye exhorte les Lions.

Le capitaine Kalidou Koulibaly, large sourire aux lèvres, a été le premier à monter dans le bus, suivi par l’ensemble de la délégation.

Blessé lundi dernier en club, Assane Diao a tout de même fait le déplacement avec l’équipe nationale. En revanche, Habib Diarra, retenu par Sunderland jusqu’à samedi, n’était pas du voyage, tout comme Mamadou Sarr, touché à la cheville avec Strasbourg. Aucune communication officielle n’a encore précisé leur disponibilité pour la CAN.

La ville de Tanger accueillera l’intégralité des matchs du premier tour du Sénégal, logé dans le groupe D. Les Lions affronteront successivement le Botswana mardi, la RD Congo le 27 décembre et le Bénin le 30 décembre au Grand Stade de Tanger.

