A la UneActualites

Casamance en attente : hôpitaux, routes et emplois, la population attend des actes

Lesenegalaislibre
By
Lesenegalaislibre
No Comments
2 Min Read

XALIMANEWS: Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, entame ce samedi 20 décembre une tournée économique en Casamance, qui se poursuivra jusqu’au 25 décembre. Axée sur le suivi des politiques publiques et l’état d’avancement des projets, cette visite de terrain est perçue par les acteurs économiques comme une opportunité majeure pour relancer l’économie de cette zone stratégique du sud du pays.

À Ziguinchor, la population réclame un hôpital de niveau 3, correspondant au statut de pôle régional de la ville. À Sédhiou, Goudomp et Bounkiling, les attentes portent sur la relance des chantiers d’infrastructures, tandis qu’à Kafountine, les acteurs de la pêche et du tourisme attendent des mesures concrètes pour soutenir leurs activités. À Kolda, l’accent est mis sur des aménagements structurants dans la vallée de l’Anambé, essentiels pour dynamiser la région.

Les opérateurs économiques de Ziguinchor, membres de la Chambre de commerce, d’industrie et d’agriculture (CCIA), saluent le signal politique fort adressé par le chef de l’État et formulent des attentes claires : modernisation des infrastructures, amélioration de l’accès au financement et accompagnement renforcé du secteur privé local.

Cette tournée s’annonce donc comme un moment clé pour favoriser le développement économique et renforcer la cohésion régionale en Casamance.

DEPECHES

Modernisation de l’Assemblée nationale : un partenariat stratégique avec la Corée s’achève sur un bilan positif
Dakar Dem Dikk renoue avec la rentabilité après des années de turbulences
Softcare : le ministère de la Santé lance une mission conjointe pour faire la lumière sur l’affaire des couches et serviettes hygiéniques
Virage majeur : la justice ordonne enfin l’expertise réclamée pour l’épouse de Madiambal

Share This Article
Previous Article Accueil triomphal à Tanger : la diaspora sénégalaise galvanise les Lions
Next Article Modernisation de l’Assemblée nationale : un partenariat stratégique avec la Corée s’achève sur un bilan positif
Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
Ad image

XALIMA TV

InternationalXalima TV

Gabon : des licenciements ordonnés après une inspection matinale du président

By
diatiger
ActualitesXalima TV

Réaction de Ahmed Khalifa NIASSE sur le problème DIOMAYE-SONKO “PR kén douko wakh démissionne ma tok

By
Xalima
PolitiqueXalima TV

Tensions politiques : Cheikh Bara Ndiaye répond à Abdourahmane Diouf

By
Xalima
A la UneActualites

DIRECT Assemblée NATIONALE: Le PM Ousmane Sonko face aux députés

By
diatiger

Nos lecteurs ont lu ensuite

A la UneÉconomie

Monnaie africaine : Ousmane Sonko appelle à rompre avec la dépendance et la résignation.

Actualites

Affaire des 91 milliards : Tahirou Sarr nie toute implication et réclame sa liberté provisoire.

A la UneÉconomie

Affaire des 91 milliards : la ligne de défense commune de Farba Ngom et Tahirou Sarr

Actualites

Coopération internationale décentralisée : la Commune de Keur Massar Nord renforce ses partenariats internationaux

Previous Next
A LIRE AUSSI
Sports

Accueil triomphal à Tanger : la diaspora sénégalaise galvanise les Lions

Sports

Coup dur pour les Lions : Assane Diao forfait pour la CAN 2025

Sports

Jeux Olympiques de la Jeunesse 2026 : Mandiaye Diallo alerte sur un risque de fiasco et appelle à un sursaut national

Sports

Le Peuple porte les Lions : un dernier rugissement avant la CAN 2025

Sports

« Ramenez la deuxième étoile » : Diomaye exhorte les Lions.