Casamance en attente : hôpitaux, routes et emplois, la population attend des actes

XALIMANEWS: Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, entame ce samedi 20 décembre une tournée économique en Casamance, qui se poursuivra jusqu’au 25 décembre. Axée sur le suivi des politiques publiques et l’état d’avancement des projets, cette visite de terrain est perçue par les acteurs économiques comme une opportunité majeure pour relancer l’économie de cette zone stratégique du sud du pays.

À Ziguinchor, la population réclame un hôpital de niveau 3, correspondant au statut de pôle régional de la ville. À Sédhiou, Goudomp et Bounkiling, les attentes portent sur la relance des chantiers d’infrastructures, tandis qu’à Kafountine, les acteurs de la pêche et du tourisme attendent des mesures concrètes pour soutenir leurs activités. À Kolda, l’accent est mis sur des aménagements structurants dans la vallée de l’Anambé, essentiels pour dynamiser la région.

Les opérateurs économiques de Ziguinchor, membres de la Chambre de commerce, d’industrie et d’agriculture (CCIA), saluent le signal politique fort adressé par le chef de l’État et formulent des attentes claires : modernisation des infrastructures, amélioration de l’accès au financement et accompagnement renforcé du secteur privé local.

Cette tournée s’annonce donc comme un moment clé pour favoriser le développement économique et renforcer la cohésion régionale en Casamance.