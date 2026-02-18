Politique

Après son limogeage, Bassirou Kébé réagit : « Le combat continue »

Lesenegalaislibre
By
Lesenegalaislibre
1 Min Read

XALIMANEWS: Quelques heures après son limogeage de la Direction générale de la Société nationale des Habitations à Loyer modéré (SN HLM), Bassirou Kébé a réagi sur sa page Facebook.

Dans un message adressé aux militants, l’ancien Directeur général a tenu à relativiser son départ :

« Salam les patriotes, merci pour tout. C’est un non-événement. Le combat continue. »

Par cette déclaration, Bassirou Kébé affiche sa sérénité et réaffirme son engagement militant, dans un contexte marqué par de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux après sa décision de remplacement par le Président Bassirou Diomaye Faye

Share This Article
Previous Article Limogeage de Bassirou Kébé : la polémique enfle chez les militants de Pastef
- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
Ad image

XALIMA TV

A la UneCelebrites

Rupture entre Walfadjri et Solution TV SA : Sa Ndiogou fait des révélations fracassantes

By
Xalima
ActualitesFootball

CAN 2025 : Vol Retour des Lions du Sénégal, Champions d’Afrique – JEUDI 22 JANVIER 2026

By
Xalima
InternationalXalima TV

Gabon : des licenciements ordonnés après une inspection matinale du président

By
diatiger
ActualitesXalima TV

Réaction de Ahmed Khalifa NIASSE sur le problème DIOMAYE-SONKO “PR kén douko wakh démissionne ma tok

By
Xalima

Nos lecteurs ont lu ensuite

Opposition

Le gouvernement annonce l’ouverture d’une enquête après le décès d’un étudiant à l’UCAD

A la UnePolitique

Ousmane Sonko: « Des politiciens financent des étudiants pour brûler les universités »

Politique

Keur Massar Nord : pourquoi Makhtar Dramé incarne le leadership de demain

A la UnePolitique

Week-end politique : Diomaye, Sonko, Barth et Khalifa en pleine offensive sur le terrain

Previous Next
A LIRE AUSSI
Sports

Officiel : Habib Beye nommé entraîneur de l’Olympique de Marseille

Sports

Trêve internationale : les Lions face au Pérou et à la Gambie en mars

Sports

Pape Matar Sarr exige la libération des 18 supporters sénégalais arrêtés après la finale de la CAN

Lutte

Balla Gaye 2 défie Franc : « Je peux le battre deux à trois fois dans la même soirée »

Lutte

Arène nationale : Franc trop fort pour Tapha Tine