Après son limogeage, Bassirou Kébé réagit : « Le combat continue »

XALIMANEWS: Quelques heures après son limogeage de la Direction générale de la Société nationale des Habitations à Loyer modéré (SN HLM), Bassirou Kébé a réagi sur sa page Facebook.

Dans un message adressé aux militants, l’ancien Directeur général a tenu à relativiser son départ :

« Salam les patriotes, merci pour tout. C’est un non-événement. Le combat continue. »

Par cette déclaration, Bassirou Kébé affiche sa sérénité et réaffirme son engagement militant, dans un contexte marqué par de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux après sa décision de remplacement par le Président Bassirou Diomaye Faye