Sonko-Diomaye : la rupture est désormais consommée

XALIMANEWS: Une semaine après son départ de la Primature, Ousmane Sonko a choisi de sortir du silence. Face à la presse, l’ancien chef du gouvernement a livré sa version des faits sur les événements qui ont conduit à sa séparation avec le président Bassirou Diomaye Faye et à l’exclusion de Pastef de la nouvelle équipe gouvernementale.

Pendant plusieurs heures, le leader de Pastef est revenu sur les coulisses d’une rupture politique qui semblait jusqu’ici entourée de nombreuses zones d’ombre. Dans un discours mêlant explications, critiques et mises au point, il a détaillé les divergences qui, selon lui, se sont progressivement installées au sommet de l’État.

Au-delà de son départ du gouvernement, Ousmane Sonko a surtout cherché à réaffirmer son influence politique. Devant des responsables de son parti et d’anciens membres de son gouvernement, il a défendu la ligne de Pastef et dénoncé ce qu’il considère comme un éloignement du projet politique porté conjointement lors de l’accession au pouvoir.

L’ancien Premier ministre n’a pas épargné les acteurs impliqués dans la formation du nouveau gouvernement. Il a notamment critiqué l’attitude de certains responsables issus de Pastef qui ont accepté des fonctions ministérielles malgré les consignes de la direction du parti. Une posture qui traduit les profondes tensions apparues ces derniers jours au sein de la mouvance présidentielle.

Mais le moment le plus marquant de cette prise de parole reste sans doute l’évocation de la majorité parlementaire. Ousmane Sonko a rappelé que Pastef conserve une position dominante à l’Assemblée nationale, laissant entendre que cette force politique pourrait, si elle le souhaitait, peser lourdement sur l’avenir du gouvernement. Tout en affirmant ne pas vouloir déstabiliser les institutions, il a souligné que les mécanismes parlementaires prévus par la Constitution demeuraient à la disposition de la majorité.

Cette sortie médiatique marque un tournant dans les relations entre les deux principales figures du pouvoir. Longtemps présentés comme les deux visages d’un même projet politique, Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko apparaissent désormais engagés dans une confrontation ouverte dont les conséquences restent difficiles à mesurer.

Une chose est certaine : le paysage politique sénégalais entre dans une nouvelle phase. Les prochaines semaines permettront de savoir si cette crise débouchera sur une simple recomposition des équilibres au sein du pouvoir ou sur un affrontement politique plus profond entre d’anciens alliés devenus rivaux.