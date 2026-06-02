« Qu’il se limite à la technocratie » : Sonko recadre le nouveau Premier ministre

XALIMANEWS: Le leader de Pastef, Ousmane Sonko, a profité de sa conférence de presse de ce mardi pour répondre aux récentes déclarations du nouveau Premier ministre. Dans un discours particulièrement ferme, l’ancien chef du gouvernement lui a adressé plusieurs avertissements, tout en l’invitant à se concentrer sur ses missions à la tête de la Primature.

D’emblée, Ousmane Sonko a estimé que son successeur devrait se limiter aux questions techniques et économiques plutôt qu’aux débats politiques.

« Je lui conseille de se limiter aux chiffres. Il se dit technocrate, il n’a qu’à se limiter à la technocratie », a déclaré le président de Pastef.

Poursuivant son intervention, Sonko a affirmé que le nouveau Premier ministre aurait joué un rôle dans les tensions qui ont affecté les relations entre Pastef et le président de la République. Sans entrer dans les détails, il a laissé entendre que certaines informations demeurent volontairement gardées secrètes.

« Nous savons le rôle qu’il a joué dans les problèmes qui existent entre Pastef et le Président. Jusqu’à présent, nous nous sommes abstenus de révéler tous les détails. Qu’il se calme », a-t-il averti.

Le leader politique est également revenu sur l’attitude de son successeur lors de la présentation du nouveau gouvernement. Selon lui, les leçons données publiquement devraient d’abord être appliquées par ceux qui les formulent.

« Je l’ai entendu hier, pendant la publication du gouvernement, donner des leçons. Qu’il commence par se les appliquer à lui-même », a lancé Sonko.

Dans la dernière partie de son intervention, l’ancien Premier ministre a adopté un ton encore plus ferme, affirmant disposer d’informations sensibles qu’il n’a pas encore rendues publiques.

« Nous savons tout. Nous avons choisi de taire certains faits, mais qu’on ne nous provoque pas », a-t-il conclu.

Ces déclarations interviennent dans un contexte politique marqué par la formation d’un nouveau gouvernement et les interrogations persistantes sur les relations entre Pastef, le président Bassirou Diomaye Faye et la nouvelle équipe dirigeante.