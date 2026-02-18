Limogeage de Bassirou Kébé : la polémique enfle chez les militants de Pastef

XALIMANEWS: Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a procédé au remplacement du Directeur général de la Société nationale des Habitations à Loyer modéré (SN HLM).

Par décret pris en Conseil des ministres, Monsieur Pape Abdourahmane Dabo, ingénieur des Travaux publics, est nommé Directeur général de la SN HLM, en remplacement de Monsieur Bassirou Kébé.

Selon plusieurs sources, cette décision intervient dans un contexte marqué par la sortie de Bassirou Kébé sur la situation tendue à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), en lien avec les récents événements ayant secoué le campus.

Sur les réseaux sociaux, la réaction ne s’est pas fait attendre. De nombreux militants de Pastef ont exprimé leur incompréhension, certains dénonçant le limogeage d’un responsable considéré comme proche du parti, tandis que d’autres appellent à la discipline et au respect des décisions du Chef de l’État.

Cette affaire alimente déjà le débat sur la gestion interne et la ligne de gouvernance au sein du pouvoir.