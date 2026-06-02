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Ousmane Sonko règle ses comptes après son départ du gouvernement : « Le Président a refusé de parler avec moi »

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XALIMANEWS: Le leader de Ousmane Sonko est sorti de son silence après son départ du gouvernement et la formation d’une nouvelle équipe gouvernementale sans représentants de son parti, PASTEF.

Face à la presse, Ousmane Sonko a livré une série de déclarations marquées par des critiques à l’endroit du président Bassirou Diomaye Faye, tout en affirmant que les divergences actuelles ne doivent pas être interprétées comme une rupture personnelle entre les deux hommes.

Revenant sur leurs relations, Sonko a notamment déploré un manque de communication avec le chef de l’État.

« Le Président a refusé de parler avec moi au moment où il dialogue avec d’autres personnes », a-t-il déclaré.

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Abordant l’absence de Pastef dans le nouveau gouvernement, l’ancien Premier ministre a tenu à rappeler la proximité politique qui a longtemps uni les deux camps.

« Manilén bou kenn dem, na Président nek si cotém, niou nek sunu côté », a martelé Sonko.

Malgré les tensions apparentes, le leader de Pastef a assuré que ses rapports avec Bassirou Diomaye Faye n’avaient jamais dégénéré en confrontation directe.

« On ne s’est jamais parlé durement en face à face », a-t-il soutenu.

Dans un ton mêlant critique et appel à l’action, Sonko a également tenu à préciser que son camp ne se considère pas comme un adversaire du président de la République.

« Nous ne sommes pas les adversaires du Président Diomaye. Les prix des denrées, les difficultés du transport et les préoccupations quotidiennes des Sénégalais sont les véritables adversaires », a-t-il affirmé, estimant que l’opposition cherche à exploiter les divergences actuelles au sein de l’exécutif.

Ces déclarations interviennent dans un contexte politique marqué par la recomposition du gouvernement et alimentent les interrogations sur l’avenir des relations entre Ousmane Sonko, Pastef et le président Bassirou Diomaye Faye.

PIDvito

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