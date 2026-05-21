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Portrait : Seydina Ndiaye, du rêve difficile au succès musical

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XALIMANEWS: Il existe des musiques qui passent, et d’autres qui restent. Des sons qui s’écoutent un temps, et d’autres qui s’installent dans la durée, touchant plusieurs générations. C’est dans cette seconde catégorie que s’inscrit l’artiste sénégalais Seydina Ndiaye, dont la voix singulière continue de séduire bien au-delà des frontières du Sénégal.

Avec une identité musicale forte et une sensibilité rare, Seydina Ndiaye s’est imposé progressivement dans le paysage musical. Son titre « Diamond » a marqué un tournant dans sa carrière, au point de circuler massivement sur les réseaux sociaux et d’être repris par plusieurs productions et créateurs de contenus à travers le monde. Une exposition qui a contribué à faire connaître son univers musical au grand public.

Dans la continuité de ce succès, l’artiste a proposé un projet plus structuré : l’album Yoon, composé de dix titres riches et variés. À travers cet opus, Seydina Ndiaye ne se limite pas à la performance vocale. Il transmet aussi des messages, entre inspiration, motivation et réflexion, donnant à sa musique une dimension à la fois artistique et éducative.

Au fil des morceaux, on perçoit une ouverture d’esprit et une forme d’attachement à certaines valeurs profondes, parfois teintées de patriotisme et de quête de sens. Une musique qui ne cherche pas seulement à divertir, mais aussi à accompagner et à parler à l’âme.

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Mais derrière ce parcours, le chemin n’a pas été simple. Né dans un environnement familial religieux, Seydina Ndiaye a très tôt dû composer avec des résistances liées à son choix de carrière. Dans un contexte où la musique n’était pas forcément acceptée, il a avancé avec détermination, parfois dans la discrétion, enchaînant petits boulots et vie de débrouille pour poursuivre son rêve.

Aujourd’hui, son parcours illustre celui d’un artiste qui a transformé les obstacles en moteur. Une ascension lente mais constante, portée par la persévérance et la conviction que sa voix devait être entendue.

PIDvito

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