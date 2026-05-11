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Bob Marley au Sénégal : une légende immortelle portée par les sound systems et soirées reggae

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XALIMANEWS: La disparition de Bob Marley le 11 mai 1981 n’a jamais effacé son empreinte dans l’univers musical mondial. Plus de quatre décennies après sa mort, son héritage reste particulièrement vivant au Sénégal, où sa musique continue de rassembler les générations.

Dans plusieurs zones du pays, la mémoire de l’artiste jamaïcain est régulièrement célébrée à travers des soirées reggae, des hommages musicaux et des événements culturels.

À Gorée, lieu chargé d’histoire et symbole de mémoire, des initiatives culturelles rappellent souvent les messages de liberté et de résistance portés par Bob Marley. Sur l’île, sa musique est fréquemment diffusée lors de soirées thématiques qui attirent touristes et mélomanes.

À Saly, station balnéaire dynamique, les établissements touristiques organisent régulièrement des reggae nights, où les tubes de Marley sont repris en live ou en sound system, créant une ambiance festive et nostalgique.

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Dans les îles du Saloum, la culture musicale locale s’ouvre également au reggae, souvent intégré aux animations touristiques et aux événements communautaires, renforçant le lien entre musique, nature et convivialité.

À Dakar, capitale culturelle, Bob Marley reste une référence incontournable. Des concerts-hommages, des soirées dans les clubs et des événements organisés par des collectifs reggae perpétuent son héritage musical.

En Casamance, région connue pour sa richesse culturelle et artistique, le reggae trouve aussi un écho particulier. Les soirées dédiées à Bob Marley y sont souvent marquées par une forte participation des jeunes, sensibles à ses messages de paix et d’unité.

Ainsi, loin de s’éteindre avec sa disparition, Bob Marley continue de vivre à travers une culture musicale bien ancrée au Sénégal. Ses chansons restent un pont entre les peuples, portées par des générations qui trouvent dans le reggae un langage universel de liberté et d’espoir.

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