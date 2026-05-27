Celebrites

Soya Diagne recouvre la liberté après plus de sept mois de détention

Xalima
By
Xalima
ByXalima
Follow:
No Comments
3 Min Read

Soya Diagne a été remis en liberté provisoire ce mardi, sur décision du doyen des juges, mettant ainsi fin à plus de sept mois de détention à la Maison d’arrêt et de correction de Rebeuss. Une mesure à laquelle le parquet ne s’est pas opposé, ouvrant la voie à sa libération dans la journée.

Placée sous mandat de dépôt depuis le 16 octobre 2025, Soya Diagne était poursuivie pour diffusion de fausses nouvelles et propos jugés contraires aux bonnes mœurs. Son dossier avait connu plusieurs rebondissements judiciaires. Si la Chambre d’accusation avait initialement validé une mise en liberté sous bracelet électronique, un pourvoi du parquet général devant la Cour suprême avait suspendu cette décision, prolongeant ainsi sa détention jusqu’à l’issue actuelle.

Dans une déclaration rendue publique peu après sa sortie, Soya Diagne a exprimé sa gratitude et sa résilience face à cette épreuve. « Veni, vidi, vici… Alhamdoulilah ! », a-t-elle déclaré, rendant grâce à Allah pour la force qui lui a permis d’endurer cette période difficile.

Elle a également adressé ses remerciements à ses avocats, ainsi qu’à ceux mis à sa disposition par l’ancien président Macky Sall, soulignant leur accompagnement constant tout au long de la procédure. Sa famille, ses enfants et ses soutiens, notamment sur les réseaux sociaux, ont également été salués pour leurs prières et leur soutien moral.

Dans un geste remarqué, elle a tenu à remercier l’administration pénitentiaire pour « le respect et la considération » dont elle dit avoir bénéficié durant sa détention, évoquant toutefois une « prise d’otage » de huit mois.

DEPECHES

Me Abdoulaye Wade immortalisé dans un livre hommage
Portrait : Seydina Ndiaye, du rêve difficile au succès musical
Bob Marley au Sénégal : une légende immortelle portée par les sound systems et soirées reggae
Après “Diamond”,  Seydina revient avec un nouvel album intitulé “Yoon”

Fidèle à son style, Soya Diagne n’a pas manqué d’ajouter une note polémique dans son message, en faisant allusion à certaines figures publiques, tout en posant une question aux allures de défi politique et moral : « Qui choisir entre celui qui vous ment mais ne vous trompe jamais, et celui qui ne vous ment pas mais vous trompe constamment ? »

Sa libération intervient dans un contexte sociopolitique marqué par des tensions autour des libertés publiques et de l’expression. Elle a d’ores et déjà annoncé son retour prochain à la prise de parole publique, notamment à travers un direct vidéo attendu par ses partisans.

Cette affaire, largement suivie par l’opinion, pourrait continuer d’alimenter le débat sur l’équilibre entre régulation de l’information et respect des libertés individuelles au Sénégal.

Share This Article
Previous Article Pastef clarifie sa position sur la formation du gouvernement et fixe ses conditions
Next Article Les Lions promettent de ”faire tout pour honorer” le pays au Mondial
Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
Ad image

XALIMA TV

Xalima TV

Face cachée de l’immigration au Canada, du rêve au cauchemar”il faut se préparer mentalement” H. Keita

By
Xalima
LutteXalima TV

La reaction de Balla Gaye après la victoire de Sa Thiès sur Modou lô

By
Xalima
Xalima TV

Les avocats annoncent souvent un recours devant le Tribunal Arbitral du Sport, qui est la plus haute juridiction en matière de litiges sportifs.

By
Xalima
Xalima TV

Voici Pourquoi Certains Ne Seront JAMAIS Riches ! Dr Mamane Oumarou

By
Xalima

Nos lecteurs ont lu ensuite

Celebrites

Jaaw Ketchup à l’assaut de l’international : cap sur l’Africa Forward Summit

ActualitesCelebrites

Dame Amar, vidéos de filles nues et chantage : l’affaire Abdoulaye Seck explose

Celebrites

Affaire Abdoulaye Seck : des vidéos impliquant des femmes connues au cœur des accusations

Celebrites

Senzella Grand Yoff: une prestation sexuelle négociée en ligne vire à la violence après un refus de paiement

Previous Next
A LIRE AUSSI
A la Une Les lions

Les Lions du Sénégal en mission mondiale sous le signe de la fierté nationale

A la Une Sports

Les Lions promettent de ”faire tout pour honorer” le pays au Mondial

Sports

Mondial 2026 : pour El Hadji Diouf, le Sénégal peut même tenir tête à Espagne

Football

‎Mondial 2026 : la FIFA finalise les camps de base, le Sénégal installé à l’Université Rutgers

A la Une Sports

De la prison à l’honneur : les supporters sénégalais accueillis en héros à Dakar