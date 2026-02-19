Depeches

Affaire Pape Cheikh Diallo et Cie : le journaliste Pape Birame Bigué Ndiaye écarté des cas positifs

Lesenegalaislibre
By
Lesenegalaislibre
1 Min Read

XALIMANEWS: Interpellé mardi dernier alors qu’il couvrait une conférence de presse du procureur de la République, le journaliste Pape Birame Bigué Ndiaye devient la dix-septième personne concernée par l’enquête sur l’« affaire Pape Cheikh Diallo et Cie » ; il fait face à des accusations d’association de malfaiteurs, de transmission volontaire du VIH, de mise en danger de la vie d’autrui et de blanchiment de capitaux.

Comme ses coaccusés, il a subi un test de dépistage du sida qui, selon Libération, s’est révélé négatif, confirmant qu’il n’est pas porteur du virus, à l’instar de quatre autres suspects dont les résultats sont également négatifs, alors que les douze autres, y compris l’animateur Pape Cheikh Diallo, ont été déclarés séropositifs.

Share This Article
Previous Article RTS : L’Intersyndicale réclame la destitution immédiate de Pape Alé Niang (Communiqué)
- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
Ad image

XALIMA TV

A la UneCelebrites

Rupture entre Walfadjri et Solution TV SA : Sa Ndiogou fait des révélations fracassantes

By
Xalima
ActualitesFootball

CAN 2025 : Vol Retour des Lions du Sénégal, Champions d’Afrique – JEUDI 22 JANVIER 2026

By
Xalima
InternationalXalima TV

Gabon : des licenciements ordonnés après une inspection matinale du président

By
diatiger
ActualitesXalima TV

Réaction de Ahmed Khalifa NIASSE sur le problème DIOMAYE-SONKO “PR kén douko wakh démissionne ma tok

By
Xalima

Nos lecteurs ont lu ensuite

Depeches

Incendie au ministère des Finances : aucune victime, la situation sous contrôle

Depeches

Trafic de migrants et faux documents : un artiste arrêté dans une vaste affaire

A la UneDepeches

Décès d’Abdoulaye Ba : bras de fer entre le parquet, les étudiants et les médecins

Depeches

Louga : une course folle entre automobilistes fait deux morts, dont une femme enceinte

Previous Next
A LIRE AUSSI
Sports

Officiel : Habib Beye nommé entraîneur de l’Olympique de Marseille

Sports

Trêve internationale : les Lions face au Pérou et à la Gambie en mars

Sports

Pape Matar Sarr exige la libération des 18 supporters sénégalais arrêtés après la finale de la CAN

Lutte

Balla Gaye 2 défie Franc : « Je peux le battre deux à trois fois dans la même soirée »

Lutte

Arène nationale : Franc trop fort pour Tapha Tine