Affaire Pape Cheikh Diallo et Cie : le journaliste Pape Birame Bigué Ndiaye écarté des cas positifs

XALIMANEWS: Interpellé mardi dernier alors qu’il couvrait une conférence de presse du procureur de la République, le journaliste Pape Birame Bigué Ndiaye devient la dix-septième personne concernée par l’enquête sur l’« affaire Pape Cheikh Diallo et Cie » ; il fait face à des accusations d’association de malfaiteurs, de transmission volontaire du VIH, de mise en danger de la vie d’autrui et de blanchiment de capitaux.

Comme ses coaccusés, il a subi un test de dépistage du sida qui, selon Libération, s’est révélé négatif, confirmant qu’il n’est pas porteur du virus, à l’instar de quatre autres suspects dont les résultats sont également négatifs, alors que les douze autres, y compris l’animateur Pape Cheikh Diallo, ont été déclarés séropositifs.