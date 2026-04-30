Grand Yoff: une “mini-ferme” de chanvre démantelée par les forces de l’ordre

XALIMANEWS: Exploitant un renseignement faisant état d’un trafic de stupéfiants aux HLM Grand Yoff, le Groupe de Lutte Anti-Drogue de la Gendarmerie nationale a mené, le mardi 28 avril 2026, une opération ciblée ayant conduit à l’interpellation d’un individu.

Selon les premiers éléments de l’enquête, le suspect aurait transformé son domicile en un véritable site de culture et de commercialisation de chanvre indien. Les gendarmes ont ainsi découvert un espace spécialement aménagé pour la production de cette substance prohibée, révélant une organisation structurée autour de cette activité illégale.

L’opération s’inscrit dans le cadre des efforts continus des forces de défense et de sécurité pour lutter contre le trafic de drogue dans la capitale. Une enquête a été ouverte afin d’identifier d’éventuels complices et de démanteler tout le réseau lié à cette activité.

Le mis en cause devrait être présenté devant le parquet dans les prochains jours.