Depeches

Grand Yoff: une “mini-ferme” de chanvre démantelée par les forces de l’ordre

Lesenegalaislibre
By
Lesenegalaislibre
1 Min Read

XALIMANEWS: Exploitant un renseignement faisant état d’un trafic de stupéfiants aux HLM Grand Yoff, le Groupe de Lutte Anti-Drogue de la Gendarmerie nationale a mené, le mardi 28 avril 2026, une opération ciblée ayant conduit à l’interpellation d’un individu.

Selon les premiers éléments de l’enquête, le suspect aurait transformé son domicile en un véritable site de culture et de commercialisation de chanvre indien. Les gendarmes ont ainsi découvert un espace spécialement aménagé pour la production de cette substance prohibée, révélant une organisation structurée autour de cette activité illégale.

L’opération s’inscrit dans le cadre des efforts continus des forces de défense et de sécurité pour lutter contre le trafic de drogue dans la capitale. Une enquête a été ouverte afin d’identifier d’éventuels complices et de démanteler tout le réseau lié à cette activité.

Le mis en cause devrait être présenté devant le parquet dans les prochains jours.

Share This Article
Previous Article Nutrition : le PM Ousmane Sonko engage la refonte de la stratégie nationale
Next Article Dossier Attijari-CBAO : Bocar Samba Dièye réclame justice après des années de bataille et sollicite une audience auprès de Diomaye
- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
Ad image

XALIMA TV

LutteXalima TV

La reaction de Balla Gaye après la victoire de Sa Thiès sur Modou lô

By
Xalima
Xalima TV

Les avocats annoncent souvent un recours devant le Tribunal Arbitral du Sport, qui est la plus haute juridiction en matière de litiges sportifs.

By
Xalima
Xalima TV

Voici Pourquoi Certains Ne Seront JAMAIS Riches ! Dr Mamane Oumarou

By
Xalima
A la UneXalima TV

Jàngatu Bés Bi | Sonko/Diomaye : film de la trahison !

By
Xalima

Nos lecteurs ont lu ensuite

Depeches

Mbour: 34 migrants arrêtés après une traversée avortée, avec un nourrisson et 20 femmes à bord

Depeches

Keur Marième Mbengue : Daouda Guèye tué alors qu’il tentait de séparer une bagarre entre deux mécaniciens

Depeches

Affaire Souleymane Fatou Ndao : des aveux qui relancent l’enquête

Depeches

Affaire Pape Cheikh Diallo: Souleymane Fatou Ndao de Malikia Tv rattrapé par ses ébats s€xuels

Previous Next
A LIRE AUSSI
Football

Sénégal : explosion de finales pour les Lions, Mané, Dia, Jackson et Mendy au sommet

Lutte

Lutte sénégalaise : Liss Ndiago songe à arrêter après sa défaite face à Diop 2

Football

FSF déménagement : la Fédération s’installe dans un immeuble de 12 étages de Sadio Mané

Lutte

Lutte : Diop 2 confirme sa suprématie face à Liss Ndiago

Lutte

Arène nationale : Boucher Ketchup crée la surprise en battant Ama Dia